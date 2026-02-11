Chivas pierde a Luis Romo por lesión previo al Clásico Nacional

Chivas tendrá una ausencia importante para el Clásico Nacional. Luis Romo quedará descartado para enfrentar al América después de que sufrió un desgarro muscular que lo mantendrá fuera de actividad al menos un mes.

El mediocampista presentó molestias en el encuentro ante Mazatlán , donde encendió las alarmas al solicitar su cambio tras sentir un tirón en la parte posterior del muslo derecho. Desde el campo, el propio jugador señaló al cuerpo técnico que la lesión parecía de consideración.

Tras los estudios médicos realizados posteriormente, fuentes cercanas confirmaron el desgarro, lo que no solo lo deja fuera del duelo ante el acérrimo rival, sino también de varios compromisos clave en el calendario rojiblanco, ya que estará fuera de cuatro a seis semanas.

Romo comenzará de inmediato su proceso de recuperación, el cual incluirá fisioterapia y un plan de readaptación progresiva. El cuerpo médico priorizará una rehabilitación completa para evitar riesgos y asegurar que el futbolista regrese en condiciones óptimas para la recta final del torneo.

Su baja representa un reto importante para el esquema de Gabriel Milito. Romo se había convertido en un elemento fundamental gracias a su versatilidad , liderazgo y capacidad para equilibrar al equipo, tanto en recuperación como en salida de balón.

Ante su ausencia, Diego Campillo surge como una opción natural para asumir la responsabilidad en el mediocampo. El jugador conoce el sistema y podría tener una oportunidad clave en uno de los partidos más trascendentes del campeonato. Además, ya se ha desempeñado en esa posición a lo largo de su carrera, por lo que sería el futbolista ideal para suplir al capitán rojiblanco este fin de semana en uno de los compromisos más importantes de la temporada.

SV