Raúl "Tala" Rangel se convirtió en el guardián absoluto de la Selección Mexicana durante esta Copa del Mundo. Tras el pase a los Octavos de Final, el arquero tapatío no solo consolidó el gran momento del Tri, sino que firmó marcas históricas que lo colocan a la par de leyendas nacionales y con la mirada puesta en un récord global de imbatibilidad de cara al juego ante Inglaterra en el Estadio Ciudad de México.

La histórica victoria del pasado martes por 2-0 ante el combinado de Ecuador catapultó al conjunto azteca a la ronda de eliminación directa, igualando la hazaña conseguida en la edición de México 1986.

Dentro de este panorama de éxito colectivo, los reflectores apuntan directamente al arco tricolor. El portero "Tala" Rangel, quien apenas disputa sus primeros minutos en partidos oficiales con el Tri, registra una actuación destacada en el torneo .

El arquero es el primero de su posición en sumar cuatro porterías imbatidas en la historia de las participaciones mexicanas en un solo torneo. Durante el duelo ante los sudamericanos, el guardameta exhibió sus reflejos al minuto 40' con una espectacular atajada a un peligroso disparo de John Yeboah que parecía colarse en la red.

Al nivel de Guillermo Ochoa y Walter Zenga

Con este resultado, el joven futbolista acumula 347 minutos sin recibir anotaciones en la competencia . Dicha cifra lo mete de lleno en los libros de contabilidad del balompié internacional, persiguiendo marcas de calibre mundial.

El récord absoluto de imbatibilidad en las justas mundialistas pertenece al italiano Walter Zenga, quien acumuló 517 minutos sin encajar un solo gol durante la edición de Italia 1990.

Para alcanzar y superar esa mítica cifra internacional, el guardameta jalisciense requiere mantener su portería en ceros durante los próximos compromisos del certamen de la FIFA.

Superando viejas marcas nacionales

A nivel local, el actual portero titular ya igualó el registro de Guillermo Ochoa, quien ostentaba el récord mexicano con cuatro compromisos sin recibir anotaciones, con la diferencia de que el veterano de 40 años necesitó tres torneos distintos para lograrlo.

Asimismo, la racha actual deja atrás lo realizado por Ignacio Calderón en la edición de México 1970, torneo donde hiló tres partidos consecutivos con la valla invicta en la fase de grupos.

La dura prueba en la capital del país

El sobresaliente desempeño defensivo, sumado a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, mantiene el optimismo del cuerpo técnico comandado por Javier Aguirre. El Tri regresó a las prácticas con trabajo regenerativo enfocado en recuperar a sus piezas con fatiga muscular.

El siguiente reto del combinado nacional será medir fuerzas contra Inglaterra el próximo domingo en el Estadio Ciudad de México.

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FF