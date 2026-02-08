En pocas horas, el mundo presenciará, como cada año, uno de los eventos deportivos más esperados: la edición número 60 del Super Bowl. La emoción y la euforia se apoderan de las y los aficionados de todas las naciones, tan es así que muchos de ellos deciden viajar a Estados Unidos a ver el desenlace del deporte de la NFL.

Ante esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado que contiene algunas recomendaciones para las y los visitantes mexicanos en California.

A continuación, te compartimos lo más destacado del comunicado del organismo del Gobierno de México para que goces sin problemas tu estadía en el país del norte.

Comunicado de la SRE

Relaciones Exteriores exhorta a la población mexicana que viaje a Estados Unidos este 8 de febrero para presenciar el Super Bowl LX en el Levi's Stadium en Santa Clara, California, a que lo haga de manera responsable, recordando que las leyes locales deben respetarse en TODO MOMENTO .

El organismo destaca que, en caso de requerir apoyo, las representaciones de México y la Línea de Apoyo Consular se encuentran disponibles para brindar orientación y asistencia.

El Consulado te brinda asistencia si:

Extravías tu pasaporte

Eres víctima de algún abuso o delito

Eres detenido o arrestado

Eres hospitalizado

Instrucciones en caso de detención

En caso de detención, solicita a la autoridad que notifiquen al Consulado de México.

Solicita a las autoridades hablar con el Consulado de México para recibir orientación, ejerce este derecho diciendo: “ I AM A MEXICAN CITIZEN AND I WANT TO TALK TO MY CONSULATE ”.

Para mayor información, la SRE ofrece el siguiente número de contacto en caso de requerir apoyo: 520 623 7874.

¡A gozar!

No olvides que cuentas con el Consulado de México durante tu estadía en el país del norte. ¡Disfruta de la Final entre los Patriotas de Nueva Inlgaterra y los Halcones Marinos de Seattle en la edición 60 del Super Bowl!

Comunicado de SRE para las y los visistantes en EU que estarán en el Super Bowl. X / @SRE_mx

Te puede interesar: Los mejores shows de medio tiempo en la historia del Super Bowl

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF