Vancouver recibirá este jueves un duelo decisivo entre Suiza y Argelia, selecciones que buscarán mantener vivo su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El ganador de esta eliminatoria asegurará su presencia en los Octavos de Final y dará un paso más en la lucha por mantenerse entre los protagonistas del torneo.

Con las sorpresivas eliminaciones de selecciones como Alemania y Países Bajos todavía presentes, el margen para equivocarse ha desaparecido. Suiza y Argelia intentarán aprovechar la oportunidad de seguir haciendo historia y, quien salga vencedor, enfrentará el próximo 7 de julio en este mismo escenario al ganador de la serie entre Colombia y Ghana. Si quieres seguir todas las incidencias del partido, aquí te contamos a qué hora se juega y dónde verlo EN VIVO.

¿Cómo llegan Suiza y Argelia?

La Selección de Suiza se presenta a esta instancia en calidad de invicta y como líder del Grupo B, donde acumuló siete puntos. Su trayectoria en la fase de grupos incluyó un empate 1-1 frente a Qatar, una contundente victoria por 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina y un triunfo clave de 2-1 ante Canadá, resultado que obligó al país anfitrión a salir de su territorio. Dirigidos por Murat Yakin, los helvéticos buscan emular su mejor actuación histórica, registrada en 1954, cuando alcanzaron los cuartos de final. El equipo se apoya en la experiencia de Granit Xhaka en el mediocampo y en el desequilibrio ofensivo de Johan Manzambi, mediocentro de 20 años del SC Friburgo. La única duda en su plantilla es el lateral derecho Silvan Widmer, quien presenta molestias en la cadera.

Por su parte, Argelia accedió a los 16avos de final como una de las ocho mejores terceras posiciones, sumando cuatro unidades en el Grupo J. Bajo la dirección técnica de Vladimir Petkovic, los africanos llegan con plantel completo y sin bajas médicas. El equipo confía en el liderazgo de su capitán Riyad Mahrez, actual jugador del Al-Ahli saudí, respaldado por la solidez defensiva de Aïssa Mandi y Ramy Bensebaini. En su quinta participación mundialista, los Guerreros del desierto tienen como meta igualar lo hecho en Brasil 2014, la única ocasión en la que lograron superar la fase de grupos antes de caer en la prórroga ante Alemania.

Dónde ver EN VIVO el partido Suiza vs Argelia - 16avos de Final del Mundial 2026

Vancouver será la sede del encuentro entre Suiza y Argelia, correspondiente a los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El silbatazo inicial está programado para este jueves 2 de julio a las 21:00 horas (tiempo del centro de México), con un boleto a los octavos de final en disputa.

Los aficionados podrán seguir este compromiso en vivo a través de una plataforma de streaming. Además, estos son los futbolistas que perfilan para iniciar el partido de acuerdo con las alineaciones probables.

Fecha y hora: Jueves 2 de julio de 2026, 21:00 horas (tiempo del centro de México)

Jueves 2 de julio de 2026, 21:00 horas (tiempo del centro de México) Estadio: Vancouver, Canadá

Vancouver, Canadá Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium)

Alineaciones probables

Suiza: Gregor Kobel; Luca Jaquez, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler; Djibril Sow, Granit Xhaka; Johan Manzambi, Breel Embolo y Rubén Vargas. DT: Murat Yakin.

Gregor Kobel; Luca Jaquez, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler; Djibril Sow, Granit Xhaka; Johan Manzambi, Breel Embolo y Rubén Vargas. DT: Murat Yakin. Argelia: Oussama Benbot; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Amir Ramy Bensebaini, Jaouen Hadjam; Nabil Bentaleb, Houssen Aouar; Riyad Mahrez, Ibrahim Maza, Fares Chaibi y Amine Gouiri. DT: Vladimir Petkovic.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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