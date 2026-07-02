Portugal y Croacia protagonizan este jueves 2 de julio uno de los partidos más atractivos de los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El duelo, que se disputará en Toronto, otorgará un boleto a los Octavos de Final, donde espera el ganador de la serie entre España y Austria.

El encuentro también reunirá a dos de las máximas figuras de la última era del futbol internacional. Cristiano Ronaldo, en su sexta Copa del Mundo, y Luka Modric, en su quinta, volverán a verse las caras con la posibilidad de mantener vivo el sueño de conquistar el único gran título que falta en sus carreras. Si quieres seguir este enfrentamiento, aquí te contamos a qué hora se juega y dónde verlo EN VIVO.

¿Cómo llegan Portugal y Croacia?

El conjunto dirigido por Roberto Martínez, Portugal, aterriza en esta fase tras clasificar como segundo del Grupo K, ubicándose por detrás de Colombia. El trayecto de los lusos ha dejado dudas en su funcionamiento colectivo, registrando empates sin goles ante la República Democrática del Congo y Colombia, intercalados por una contundente victoria de 5-0 sobre Uzbekistán, donde Cristiano Ronaldo aportó un doblete. A pesar de las críticas, figuras como João Félix han pedido calma en la concentración, mientras el cuerpo técnico confía en el talento de piezas clave como Bruno Fernandes, Bernardo Silva y Rafael Leão para superar esta eliminatoria.

Por su parte, Croacia también avanzó como segunda de su sector, el Grupo L, escoltando a Inglaterra. Los dirigidos por Zlatko Dalic lograron reponerse de un inicio incierto con victorias fundamentales frente a Panamá y Ghana. Ante el conjunto africano, la figura de Luka Modric fue determinante al otorgar la asistencia del gol decisivo. El equipo balcánico apostará por su característico oficio en instancias definitivas, buscando controlar el ritmo del mediocampo junto a Mateo Kovacic, protegerse con Josko Gvardiol y aprovechar las transiciones rápidas, aunque existe la interrogante sobre su capacidad de resistencia física ante la verticalidad portuguesa.

Dónde ver EN VIVO el partido Portugal vs Croacia - 16avos de Final del Mundial 2026

Toronto albergará este jueves 2 de julio el enfrentamiento entre Portugal y Croacia por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El partido comenzará a las 17:00 horas y definirá al equipo que avanzará a los octavos de final.

Además de lo que ocurra sobre el terreno de juego, el ambiente en las tribunas promete ser uno de los grandes atractivos de la jornada. Toronto ya se volcó con la afición croata durante la fase de grupos y, para este compromiso, también se espera una importante presencia de la comunidad portuguesa, integrada por alrededor de 140 mil personas en el área metropolitana.

Los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo de manera exclusiva a través de plataformas de streaming.

Fecha y hora: Jueves 2 de julio de 2026, 17:00 horas (tiempo del centro de México)

Jueves 2 de julio de 2026, 17:00 horas (tiempo del centro de México) Estadio: Estadio de Toronto (Toronto Stadium), Toronto, Canadá

Estadio de Toronto (Toronto Stadium), Toronto, Canadá Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium)

Alineaciones probables

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Rafael Leão. DT: Roberto Martínez.

Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Rafael Leão. DT: Roberto Martínez. Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Josko Gvardiol, Marin Pongracic; Mateo Kovacic, Luka Modric, Mario Pasalic; Nikola Vlasic, Andrej Kramaric e Ivan Perisic. DT: Zlatko Dalic.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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