España y Austria abrirán este jueves 2 de julio una nueva jornada de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un duelo que pondrá a prueba las aspiraciones de ambas selecciones. En juego estará un boleto a los octavos de final y la posibilidad de seguir con vida en la máxima competición del futbol.

Para el equipo dirigido por Luis de la Fuente, el compromiso representa la oportunidad de romper una racha que se mantiene desde el título conquistado en Sudáfrica 2010, ya que desde entonces no ha logrado superar una eliminatoria mundialista. Si no quieres perderte este encuentro, aquí te contamos a qué hora se juega y dónde verlo EN VIVO, además de los detalles más importantes del partido.

¿Cómo llegan España y Austria?

España llega a esta instancia como una de las dos únicas selecciones, junto a México, que no ha recibido goles en la primera fase. El portero Unai Simón persigue un récord histórico: si mantiene su arco en cero durante 89 minutos, superará la marca de más tiempo sin recibir un tanto en un Mundial, establecida por Walter Zenga en 1990. Sin embargo, el equipo resiente las bajas por lesión de Nico Williams (lesión muscular en el aductor derecho) y Yeremy Pino (esguince acromioclavicular), lo que deja pocas opciones en los extremos. Se perfila la titularidad de Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal en el ataque, con la única novedad esperada de Dani Olmo en lugar de Mikel Merino para mejorar el juego entre líneas. En el mediocampo, Rodri y Pedri se mantendrán en la base, respaldados por su seleccionador ante las críticas externas, mientras que la duda persiste en el lateral derecho entre Pedro Porro y Marcos Llorente.

Por su parte, Austria accedió a los dieciseisavos de final de manera agónica como segunda de su grupo. Tras vencer a Jordania (3-1) y caer ante Argentina (2-0), el equipo dirigido por Ralf Rangnick empató 3-3 frente a Argelia, logrando la clasificación gracias a un gol de Sasa Kalajdzic en el minuto 96, poco después de que Riyad Mahrez anotara para los argelinos. El conjunto austríaco, que regresa a un Mundial después de 28 años, basa su estrategia en el gegenpressing, un sistema de presión alta, coordinada y agresiva tras la pérdida del balón para evitar que el rival se organice. Para este compromiso, Austria no contará con el lateral izquierdo Phillipp Mwene, baja confirmada por su técnico.

Dónde ver EN VIVO el partido España vs Austria - 16avos de Final del Mundial 2026

El Estadio Los Ángeles será escenario este jueves 2 de julio del duelo entre España y Austria por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro comenzará a las 13:00 horas y definirá a uno de los clasificados a los octavos de final.

Los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo por televisión abierta, televisión de paga y plataformas digitales.

Fecha y hora: Jueves 2 de julio de 2026, 13:00 horas (tiempo del centro de México)

Jueves 2 de julio de 2026, 13:00 horas (tiempo del centro de México) Estadio: Estadio Los Ángeles, Los Ángeles

Estadio Los Ángeles, Los Ángeles Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium), Canal 5, TUDN, Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App y Azteca 7

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

***Con información de EFE

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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