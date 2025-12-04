Sorteo Mundial 2026: ¿Quiénes cantarán en la ceremonia de la FIFA?

La FIFA ultimó detalles para el sorteo del Mundial 2026, un evento que combinará espectáculo y política en el Centro Kennedy para las Artes Escénicas, donde se revelará la configuración de los 48 equipos que disputarán la primera Copa del Mundo ampliada. Aunque el foco deportivo estará en la distribución de los bombos y el debut de múltiples selecciones, la atención mediática se concentra también en el elenco artístico que animará la ceremonia.

La gala contará con presentaciones de Nicole Scherzinger, Andrea Bocelli y Robbie Williams, además de la participación especial de The Village People, quienes interpretarán el icónico “Y.M.C.A.”. La conducción estará a cargo de Heidi Klum, junto a los actores Kevin Hart y Danny Ramírez, mientras que Eli Manning será el anfitrión de la alfombra roja.

En el escenario también aparecerán figuras retiradas del deporte estadounidense como Tom Brady, Shaquille O’Neal, Aaron Judge y el canadiense Wayne Gretzky. El acto será dirigido por Rio Ferdinand, acompañado por la presentadora Samantha Johnson.

Se espera la presencia del presidente estadounidense Donald Trump, la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense Mark Carney, en consonancia con el carácter trinacional del torneo.

La expansión del Mundial a 48 equipos llevará a un sorteo con 64 naciones, un máximo histórico, con 42 plazas ya definidas y seis más por resolverse en las repescas de 2026. El torneo se disputará en 16 sedes de Norteamérica, con 104 partidos entre el 11 de junio y el 19 de julio, día de la final en el MetLife Stadium, que por primera vez incluirá un espectáculo de medio tiempo. Entre las novedades deportivas destacan los debuts de Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán, el posible estreno de cuatro selecciones adicionales y el regreso de países ausentes durante décadas, además del récord que podrían fijar Lionel Messi y Cristiano Ronaldo con su sexta participación mundialista.

Fuera de la cancha, persisten cuestionamientos por el nivel competitivo tras la expansión, así como preocupaciones por el calor en sedes sin techo y los retrasos por clima severo. A esto se suman precios de entradas y paquetes de hospitalidad sin precedentes, con casi dos millones de boletos ya vendidos. En medio de este contexto, el sorteo se perfila como una de las ceremonias más llamativas y cargadas de expectativa en la historia de la FIFA.

