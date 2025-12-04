Después de que los hermanos Stephen y Seth Curry se volvieron a reunir con el conjunto de los Golden State Warriors en la presente campaña, en EL INFORMADOR recordamos las parejas de hermanos que han jugado juntos en el mismo equipo.

Desde finales de los años noventa hasta la actualidad, han existido un total de 11 dúos que vivieron una experiencia única al compartir vestuario en la NBA.

Los hermanos Holiday protagonizaron uno de los momentos más inéditos de la liga en 2019, cuando Justin y Aaron, jugando para los Pacers, coincidieron en cancha frente a Jrue Holiday, convirtiéndose en el primer trío de hermanos en participar simultáneamente en un mismo partido.

Por su parte, los gemelos Marcus y Markieff Morris hicieron historia al convertirse en la primera pareja de gemelos en ser titulares juntos en un equipo de la NBA, con los Phoenix Suns. Además, los hermanos Goran y Zoran Dragic compartieron equipo tanto en los Suns como más tarde en el Miami Heat.

El primer caso registrado ocurrió en 1999, cuando Dominique y Gerald Wilkins jugaron juntos brevemente en el Orlando Magic. Años después, en 2013, los gemelos Marcus y Markieff Morris hicieron historia con los Suns al convertirse en los primeros gemelos titulares simultáneos en la liga. Ese mismo año, los 76ers reunieron por un corto periodo a Justin y Jrue Holiday.

En la temporada 2014-15, los hermanos Goran y Zoran Dragic coincidieron en los Suns y luego en el Heat, formando en Phoenix el primer equipo con dos pares de hermanos activos al mismo tiempo.

En 2019, los Hornets juntaron a los gemelos Caleb y Cody Martin, mientras que ese mismo año los Bucks reunieron a Giannis y Thanasis Antetokounmpo, quienes lograron un campeonato juntos en 2021.

También en 2019, Milwaukee unió a los gemelos Brook y Robin López, y los Pacers contaron con Justin y Aaron Holiday entre 2019 y 2021, quienes protagonizaron un hecho único al coincidir en cancha con Jrue, formando el primer trío de hermanos presente en un mismo partido de la NBA.

En 2021, los Magic reunieron a Moritz y Franz Wagner, consolidados hoy como piezas clave del equipo. Más tarde, en 2022, Evan e Isaiah Mobley compartieron dos temporadas con los Cavaliers.

Finalmente, en 2025, los Warriors reunieron por primera vez a Stephen y Seth Curry, cerrando así la lista más reciente de hermanos que han jugado juntos en la NBA.

