Sinner avanza con paso firme al aplastar a Svrcina

El italiano Jannik Sinner, actual número dos del ránking mundial, debutó con autoridad este viernes en el Indian Wells Masters al imponerse con contundencia por 6-1 y 6-1 al checo Dalibor Svrcina. El encuentro, correspondiente a la primera ronda del torneo, tuvo una duración de apenas 65 minutos y dejó claro el dominio del tenista italiano sobre la pista californiana.

Sinner, que ya ha alcanzado en dos ocasiones las semifinales en el desierto de California, no dio opciones a Svrcina, quien había logrado acceder al cuadro principal tras superar la fase de clasificación. Desde el inicio del partido, el italiano mostró solidez con su servicio y gran efectividad desde el fondo de la pista, marcando diferencias desde los primeros juegos.

El encuentro fue prácticamente perfecto para Sinner. Durante todo el duelo apenas concedió una oportunidad de quiebre a su rival, la cual logró salvar sin mayores complicaciones. Además, este fue el primer enfrentamiento en la carrera entre ambos jugadores.

Con este triunfo, Sinner amplió a 33 su racha de victorias consecutivas en primeras rondas de torneos. El italiano no pierde en su debut desde el Cincinnati Masters de 2023, lo que refleja su consistencia en el circuito.

La victoria también representó un nuevo registro para el tenista italiano, quien alcanzó su triunfo número 215 en torneos de categoría Masters 1000 disputados sobre superficies rápidas, consolidándose como uno de los jugadores más dominantes en este tipo de canchas.

En la siguiente ronda del torneo, Sinner buscará mantener su buen momento y avanzar en su objetivo de pelear por el título en Indian Wells.