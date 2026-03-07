En una sesión de clasificación electrizante y llena de dramatismo, el británico de Mercedes, George Russell confirmó su papel de favorito al adjudicarse la pole position para el Gran Premio de Australia, la carrera inaugural de la temporada 2026 de la Fórmula 1, la cual se correrá en el Albert Park de Melbourne.

Russell ejecutó una Q3 impecable, deteniendo el cronómetro en el momento justo para asegurar el sitio de privilegio. Sin embargo, la gran historia de la jornada la protagonizó su compañero, Kimi Antonelli. El joven italiano, que apenas unas horas antes había sufrido un aparatoso accidente en la FP3 que dejó su monoplaza seriamente dañado, logró levantarse de la lona. Gracias a un trabajo maratónico de sus mecánicos, Antonelli no solo participó en la sesión, sino que voló sobre la pista para asegurar el segundo puesto, completando un dominio absoluto de Mercedes en la primera fila.

La sorpresa del día llegó desde el garage de Red Bull, pero no por parte de su figura habitual. Isack Hadjar, el piloto número dos de la escudería austriaca, dio un golpe de autoridad al clasificarse en el tercer puesto, superando a nombres de la talla de Charles Leclerc (Ferrari), quien largará cuarto. Por su parte, McLaren mantuvo un perfil sólido con el héroe local Oscar Piastri en quinto, seguido por el actual campeón del mundo, Lando Norris, quien iniciará su defensa del título desde la sexta posición tras una sesión donde le costó encontrar el balance ideal.

La Q1 fue testigo de un momento que sacudió el paddock. Una bandera roja interrumpió la sesión cuando Max Verstappen sufrió un fuerte accidente en su primer intento de vuelta rápida. El tricampeón neerlandés quedó fuera de combate prematuramente y tendrá que largar desde el puesto 20.

Para el tapatío Sergio “Checo” Pérez, el debut oficial en clasificación con Cadillac fue una extensión de las dificultades técnicas que han perseguido al MAC-26 durante todo el fin de semana. El jalisciense saldrá desde la posición 18, tras lidiar con problemas de tracción y ritmo. Pese al resultado, Pérez mantiene una mentalidad resiliente, enfocado en el aprendizaje obtenido y con la firme intención de remontar lugares en la carrera de este sábado por la noche (22:00 horas, tiempo del centro de México).

Con una parrilla invertida respecto a las jerarquías de años anteriores y figuras como Fernando Alonso (17°) y Carlos Sainz (21°) obligadas a remontar, el Gran Premio de Australia promete ser una batalla de estrategias y resistencia en el inicio de esta nueva era.

PARRILLA DE SALIDA GP DE AUSTRALIA

1.- George Russell / Mercedes

2.- Kimi Antonelli / Mercedes

3.- Isack Hadjar / Red Bull

4.- Charles Leclerc / Ferrari

5.- Oscar Piastri / McLaren

6.- Lando Norris / McLaren

7.- Lewis Hamilton / Ferrari

8.- Liam Lawson / RB

9.- Arvid Lindblad / RB

10.- Gabriel Bortoleto / Audi

11.- Nico Hulkenberg / Audi

12.- Oliver Bearman / Haas

13.- Esteban Ocon / Haas

14.- Pierre Gasly / Alpine

15.- Alex Albon / Williams

16.- Franco Colapinto / Alpine

17.- Fernando Alonso / Aston Martin

18.- Sergio Pérez / Cadillac

19.- Valtteri Bottas / Cadillac

20.- Max Verstappen / Red Bull

21.- Carlos Sainz / Williams

22.- Lance Stroll / Aston Martin

