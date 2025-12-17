La selección que termine como campeona del Mundial 2026 del próximo verano recibirá 50 millones de dólares como premio, parte de una dotación financiera récord para el torneo por parte de la FIFA, anunció la institución hoy miércoles 17 de diciembre. Este día se dijo también cuánto ganarán las selecciones que participen, además del subcampeón y otros.

En total, FIFA ha anunciado una contribución récord de 727 millones de dólares.

Así se repartirán las ganancias entre las selecciones que participen en el Mundial 2026

Del total de 727 millones de dólares anunciados como bolsa, 655 millones se repartirán teniendo en cuenta la clasificación final en el torneo, un incremento del 50% respecto a los 440 millones de dólares Qatar 2022.

Los otros 72 millones restantes se repartirán en razón de 1.5 millones para cada uno de los 48 participantes, con el objetivo de "cubrir gastos de preparativos".

El Mundial 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, será el primero en contar con 48 participantes, un 50% más que en 2022.

Tras la victoria de Argentina en la pasada edición, la Asociación del Futbol Argentino (AFA) se embolsó 42 millones de dólares, frente a los 30 millones que ganó Francia como finalista.

En esta ocasión, el equipo finalista se embolsará 33 millones de dólares; el tercer lugar, 29 millones, y el cuarto, 27 millones de dólares.

La cifra va disminuyendo progresivamente, hasta un mínimo de 9 millones para los equipos que caigan eliminados en fase de grupos.

Eliminados en rondas posteriores a la fase de grupos: montos decrecientes según la posición final (parte de los 655 millones asignados por clasificación)

Las selecciones ya clasificadas al Mundial 2026

Hasta el momento, 42 de 48 selecciones que estarán en la Copa del Mundo de 2026 ya tienen su lugar para participar en la competencia.

Con eso se realizó el sorteo para la fase de grupos el pasado viernes 5 de diciembre, y quedaron conformados de la siguiente manera:

Grupo A: México, Sudáfrica, República de Corea y ganador del Playoff europeo D (República Checa/Irlanda/Dinamarca/Macedonia).

México, Sudáfrica, República de Corea y ganador del Playoff europeo D (República Checa/Irlanda/Dinamarca/Macedonia). Grupo B: Canadá, ganador del Playoff europeo A (Gales/Bosnia/Italia/Irlanda), Catar y Suiza.

Canadá, ganador del Playoff europeo A (Gales/Bosnia/Italia/Irlanda), Catar y Suiza. Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Brasil, Marruecos, Haití y Escocia. Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y ganador del Playoff europeo C (Eslovaquia/Kosovo/Turquía/Rumanía).

Estados Unidos, Paraguay, Australia y ganador del Playoff europeo C (Eslovaquia/Kosovo/Turquía/Rumanía). Grupo E: Alemania, Curasao, Costa de Marfil y Ecuador.

Alemania, Curasao, Costa de Marfil y Ecuador. Grupo F: Países Bajos, Japón, ganador del Playoff europeo B (Ucrania/Suecia/Polonia/Albania) y Túnez.

Países Bajos, Japón, ganador del Playoff europeo B (Ucrania/Suecia/Polonia/Albania) y Túnez. Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.

España, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. Grupo I: Francia, Senegal, ganador del Playoff 2 (Bolivia/Irak/Surinam) y Noruega.

Francia, Senegal, ganador del Playoff 2 (Bolivia/Irak/Surinam) y Noruega. Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Argentina, Argelia, Austria y Jordania. Grupo K: Portugal, ganador del Playoff 1 (Nueva Caledonia/Jamaica/RD Congo), Colombia y Uzbekistán.

Portugal, ganador del Playoff 1 (Nueva Caledonia/Jamaica/RD Congo), Colombia y Uzbekistán. Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

