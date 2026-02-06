Serie del Caribe: “Tengo la confianza en esta gente”: Lorenzo Bundy

Cuando más crítico parecía el problema ofensivo de los Tomateros de Culiacán, sus bateadores reaparecieron en el momento más oportuno para firmar una victoria que no solo significó arrebatarle el invicto al actual campeón de la competencia, sino que además representó un envión anímico clave de cara al nuevo enfrentamiento entre ambas novenas que representará el pase a la Gran Final de la Serie del Caribe 2026.

Lorenzo Bundy, manejador de México verde, expresó la confianza que tiene en sus dirigidos para lograr seguir con vida en la capital jalisciense. Sin embargo, aseguró que el duelo de mañana ante República Dominicana será más reñido.

“El juego del béisbol es muy difícil, especialmente del lado del bateo y se vio por varios juegos. Ahora mi gente enseñó lo que ellos pueden hacer. La cosa buena de todo eso es que, ganando mañana, vamos a jugar para un campeonato el sábado. Entonces, yo tengo fe. Tengo la confianza en esta gente de que podemos hacerlo”.

“República Dominicana en los tres juegos anteriores, jugó muy bien, y pues hoy no jugó mal, pero las última dos noches batallaron con su picheo. Ayer consiguieron un tremendo triunfo contra Panamá, y hoy nosotros les anotamos diez carreras, entonces mi expectativa de mañana es que será un juego más cerrado. No sé quién va a pitchar para ellos, pero yo sé que va a ser un pitcheo muy bueno, y nosotros tenemos un abridor, David Reyes, muy bueno también, entonces yo creo que va a ser un juego de ejecución”, comentó Bundy.

En tanto que, Estevan Florial, quien conectó el jonrón de la victoria para Culiacán, se quitó de encima la presión de no haber podido ser más oportuno con el bat en encuentros anteriores, pero destacó que siempre estuvo respaldado por un gran equipo.

“No se trata solamente de mí, sino que, tenemos un equipo que, aunque yo no había estado conectando los batazos, mis compañeros siempre habían estado atrás de mí como lo vimos esta noche. Es un juego en equipo, sin importar lo que yo pueda hacer o no. Al fin de cuentas, yo voy para el campo tratando de dar lo mejor de mí y que todos podamos tener la victoria como equipo”, añadió Florial.