Milano Cortina: Mexicanos que competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Este 6 de febrero se llevo a cabo la ceremonia de inauguración de Milán Cortina 2026, los Juegos Olímpicos de Invierno. El evento tuvó lugar como sede el Estadio Giuseppe Meazza, conocido mundialmente como San Siro, en Milán, al norte de Italia.

En los juegos deportivos estarán presentes cinco mexicanos, quienes haran una participación en patinaje artístico, esquí alpino y de fondo. Los participantes prometen destacar en la competición invernal.

¿Quienes son los mexicanos que competirán en los juegos de invierno 2026?

A continuación te dejamos la lista de los mexicanos que particIparán en los Juegos Olímpicos de Invierno, así como un breve resumen de su participación y papel en el deporte.

Donovan Carrillo

El mexicano Donovan Carrillo Suazo, participará en sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno tras su participación en Beijing 2022, donde quedo en el lugar 22. El patinador es considerado es considerado el mejor de América Latina.

Regina Martínez

Regina Martínez es la primera mexicana en competir en esquí de fondo en unos Juegos Olímpicos de Invierno. Cabe destacar que antes de practicar este deporte tenía una trayectoria ligada al futbol profesional.

Allan Corona

Tras incursionar en la disciplina de esquí de fondo en Noruega, Allan Corona debutará en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. Su desempeño deportivo lo ha llevado a competir en eventos internacionales antes de clasificar a Milano Cortina.

Sara Schleper y Lasse Gaxiola

Por último, pero no menos importante, Sara Schleper participará junto a su hijo, Lasse Gaxiola; se trata de la primera dupla madre-hijo que representa a México en este evento. Cabe destacar que son los séptimos Juegos Olímpicos de Invierno de Schleper.

