México Verde protagonizó una de las victorias más inesperadas y emocionantes del Round Robin en la Serie del Caribe 2026, al venir de atrás para derrotar 10-7 y quitarle el invicto a República Dominicana en el juego que cerró esta fase del torneo . La novena dirigida por Lorenzo Bundy mostró carácter, garra y corazón para revertir un escenario que por momentos parecía adverso y que terminó por sacudir el panorama rumbo a las Semifinales.

El encuentro no inició favorable para los Tomateros de Culiacán. A lo largo del partido, México llegó a verse abajo en la pizarra por una diferencia de hasta cuatro carreras, reflejo del poder ofensivo dominicano y de un duelo que parecía inclinarse del lado caribeño. Apenas una noche antes, Bundy había sido crítico con sus peloteros debido a la falta de bateo oportuno, un problema que había limitado seriamente sus aspiraciones. Sin embargo, este jueves la historia fue completamente distinta.

México Verde supo esperar su momento y, cuando la oportunidad se presentó, no la desaprovechó. La clave del encuentro llegó en la octava entrada , cuando los mexicanos armaron un espectacular rally de seis carreras. Imparables en el momento justo, combinados con errores e imprecisiones defensivas de República Dominicana, abrieron la puerta para una remontada que silenció a la afición dominicana y encendió el dugout tricolor.

El partido también se distinguió por el poder ofensivo de ambas novenas, ya que se conectaron cinco cuadrangulares en total. No obstante, el jonrón más determinante fue el de Estevan Florial, quien conectó el batazo que puso las rayitas definitivas y terminó de inclinar la balanza a favor de México. Florial, que había batallado para mostrarse oportuno a lo largo del torneo, encontró su mejor versión en el momento más importante.

El jardinero fue la gran figura para Culiacán al irse de 2-3, remolcar dos carreras y recibir dos pasaportes , siendo un constante dolor de cabeza para el pitcheo dominicano. Su actuación no solo selló la victoria, sino que también reforzó la confianza del equipo de cara a lo que viene.

Este triunfo no solo cerró el Round Robin con una nota alta para México Verde, sino que también sirvió como un anticipo de lo que se espera en la semifinal. Tomateros de Culiacán y Leones del Escogido volverán a verse las caras este viernes 6 de febrero a las 14:00 horas, ahora para pelearse por el pase a la Gran Final, en un duelo que promete nuevamente intensidad y dramatismo.

