Con la segunda victoria en la bolsa, México rojo tiene un pie dentro de la semifinal de la Serie del Caribe 2026. Por ello, Benjamín Gil, manager del equipo, reconoció la gran labor que realizó todo el cuerpo de pitcheo que fue utilizado en el juego contra Puerto Rico, enalteciendo la apertura de seis entradas de Luis Miranda en las que logró ponchar a cinco rivales.

Pensando en la siguiente fase, el “Matador” adelantó que la rotación se mantendrá, pensando en un escenario ideal en el que lleguen hasta la final para buscar el primer título caribeño para los Charros de Jalisco.

“Tremendo juego el que realizó Luis Miranda con cinco ponches en seis entradas, la verdad es que no me imaginé que la salida iba a ser tan dominante y más contra un equipo como Puerto Rico, es de admirarse. También tremendo trabajo el que hizo el bullpen, Reyes, Foster y Clifton, y también se le debe dar algo de crédito a Santiago Chávez que dio un tremendo juego con grandes pitchers”.

“Se va a mantener la rotación. Manny Bañuelos abrirá la semifinal y, en caso de llegar a la final, Luis Iván Rodríguez la va a abrir. En todo caso, Miranda podría estar disponible para dos o tres entradas, estaremos viendo cómo se recupera porque, no por querer el trofeo, vamos a arriesgar su carrera”, comentó Gil.

Respecto al próximo compromiso, Gil comentó que siempre le tendrá respeto a los Tomateros de Culiacán por las experiencias que vivió durante los años que los dirigió, sin embargo, espera que no vuelvan a ser campeones mientras a él le toque enfrentarlos.

“Le tengo gran cariño a la organización por todos los momentos, pero cuando es hora de enfrentarlos, yo sólo veo a otro rival, es un equipo y un rival más. Nos enfocamos en ganarle a ese rival. Lo que sí me da, a lo mejor, es un poquito de ventaja porque conozco a muchos de sus jugadores, pero les tengo mucho respeto. Pero, créanme que no quiero que ganen ningún campeonato mientras yo esté en la liga”, concluyó el manejador.