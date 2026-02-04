Este miércoles 4 de febrero de 2026, el futbol vuelve a ocupar el centro de la agenda con una programación que se reparte desde las primeras horas del día hasta la noche. Distintos torneos nacionales e internacionales ofrecen actividad continua, con encuentros disponibles EN VIVO tanto en televisión de paga como en plataformas digitales.

Para facilitar la organización de los partidos del día, te presentamos una guía con los horarios y canales de transmisión de cada juego de las principales competencias. El listado incluye señales televisivas y opciones de streaming, con la información necesaria para seguir cada encuentro en tiempo real desde el inicio hasta el silbatazo final.

Partidos HOY miércoles 4 de febrero de 2026 - Concacaf Champions Cup EN VIVO

Xelajú MC vs Monterrey | 19:00 | FOX One, FOX+ |

Vancouver FC vs Cruz Azul | 21:00 | FOX One, FOX+ |

Partidos HOY miércoles 4 de febrero de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

Toluca vs San Luis | 18:00 | ViX Gratis |

Partidos HOY miércoles 4 de febrero de 2026 - Copa de Alemania EN VIVO

Holstein Kiel vs Stuttgart | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN 3 |

Partidos HOY miércoles 4 de febrero de 2026 - Copa del Rey EN VIVO

Valencia CF vs Athletic Club | 14:00 | SKY Sports |

Alavés vs Real Sociedad | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY miércoles 4 de febrero de 2026 - Copa Libertadores EN VIVO

2 de Mayo vs Alianza Lima | 18:30 | Disney+ Premium, Pluto TV, ESPN 3 |

Partidos HOY miércoles 4 de febrero de 2026 - EFL Carabao Cup EN VIVO

Manchester City vs Newcastle | 14:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

