No solo los Charros de Jalisco consiguieron su primer campeonato de la Serie del Caribe, también lo hizo Benjamín Gil como manager. Sin embargo, el duelo contra Tomateros de Culiacán fue de todo, menos fácil. Constantemente los Caporales tuvieron que luchar contra sus propios demonios para sacar una victoria muy importante en la historia de la franquicia albiazul.

Por ello, el “Matador” reconoció el esfuerzo de cada uno de sus jugadores, quienes nunca dejaron de luchar. En especial, Mateo Gil y Bligh Madris, los cuales sostuvieron turnos cruciales en la décima entrada para provocar lanzamientos descontrolados de Guadalupe Chávez, mismos que le otorgaron el título a los locales.

“Ir ganando por 9-1 y luego perder la ventaja es crédito para Tomateros que nunca se rajaron, siguieron peleando, y creo que tiene que ser el déficit más grande que ha habido en la historia de la Serie del Caribe. Todavía llegar a tener ventaja y estar a un strike de ganar, es para reconocer. Mateo fue clave porque siguió peleando un tremendo turno y luego entró Bligh Madris y tremendo turno hicieron los dos.

“Tomateros realizó picheos para tratar de sacar los outs e intentaron diferentes porque no podían con la recta, con ninguno de los dos les funcionó y terminó siendo la diferencia en el juego. Esa actitud que tuvieron estos bateadores en esa última entrada, como comentas, es el reflejo del carácter que ha tenido el equipo en toda la temporada”, comentó Gil.

Por último, aseguró que, en estos momentos, los Charros de Jalisco son el mejor equipo del Caribe, por encima de los Leones del Escogió. Aunque, los reconoció por el esfuerzo que hicieron, tanto en su liga local para quedar bicampeones, como en el evento caribeño, donde dieron una intensa pelea para estar cerca de clasificarse a la final.

“Tenemos el mejor récord en la Serie del Caribe y somos bicampeones. Hay que darle crédito a los Leones del Escogido porque no es una liga fácil para quedar bicampeón. Pero, en estos momentos, somos el mejor equipo del Caribe”, aseguró el manager.

Michael Wielansky fue decisivo para el campeonato. CORTESÍA/Charros de Jalisco

Michael Wielansky, el MVP de la Serie del Caribe

Michael Wielansky se convirtió en el MVP de la final de la Serie del Caribe al irse de 5-2, robarse en dos ocasiones las bases y batear para .400. Además, el segunda base también fue clave en semifinales al conectar dos imparables y anotar dos rayitas.

“Me siento muy especial de ser el MVP, pero no podría haberlo hecho sin estos chicos, son los mejores y ellos me hacen mejor, y poderlo compartir esto con ellos es increíble. El juego no fue fácil, sabíamos que iban a pelear, pero nosotros también demostramos el porqué merecíamos ser campeones.”