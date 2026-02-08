Este domingo 8 de febrero de 2026, el futbol ofrece una jornada amplia de actividad con partidos programados desde las primeras horas del día hasta la noche. La agenda reúne encuentros de ligas nacionales e internacionales, con transmisiones EN VIVO disponibles tanto en televisión como en plataformas de Internet.

Para facilitar el seguimiento de la jornada completa, te dejamos una guía con los horarios y canales de cada partido del día. El listado incluye opciones de TV de paga, señal abierta y servicios de streaming, con la información necesaria para seguir cada encuentro en tiempo real.

Partidos HOY domingo 8 de febrero de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

Tlaxcala vs Leones Negros | 12:00 | Disney+ Premium, ESPN 3 |

Tampico Madero vs Irapuato | 17:00 | AYM Sports |

Partidos HOY domingo 8 de febrero de 2026 - La Liga EN VIVO

Alavés vs Getafe | 07:00 | SKY Sports |

Athletic Club vs Levante | 09:15 | SKY Sports |

Atlético de Madrid vs Real Betis | 11:30 | SKY Sports |

Valencia CF vs Real Madrid | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY domingo 8 de febrero de 2026 - Premier League EN VIVO

Brighton vs Crystal Palace | 08:00 | FOX One, FOX |

Liverpool vs Manchester City | 10:30 | HBO Max |

Partidos HOY domingo 8 de febrero de 2026 - Serie A EN VIVO

Bologna vs Parma | 05:30 | Disney+ Premium, ESPN, DAZN |

US Lecce vs Udinese | 08:00 | Disney+ Premium, ESPN, DAZN |

Sassuolo vs Inter Milan | 11:00 | Disney+ Premium, ESPN, DAZN |

Juventus vs Lazio | 13:45 | Disney+ Premium, DAZN |

Partidos HOY domingo 8 de febrero de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

Nice vs AS Monaco | 08:00 | FOX One, FOX+ |

Auxerre vs Paris FC | 10:15 | FOX One, Tubi |

Angers vs Toulouse | 10:15 | FOX One, FOX |

Le Havre AC vs Strasbourg | 10:15 | FOX One |

PSG vs Olympique de Marseille | 13:45 | FOX One, FOX+ |

Partidos HOY domingo 8 de febrero de 2026 - Bundesliga EN VIVO

FC Köln vs RB Leipzig | 08:30 | SKY Sports |

Bayern Munich vs Hoffenheim | 10:30 | SKY Sports |

Partidos HOY domingo 8 de febrero de 2026 - Eredivisie EN VIVO

Utrecht vs Feyenoord | 05:15 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

AZ Alkmaar vs Ajax | 07:30 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Groningen vs PSV Eindhoven | 09:45 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

