Domingo, 08 de Febrero 2026

Futbol hoy 8 de febrero de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Este domingo 8 de febrero de 2026, el futbol ofrece una jornada amplia de actividad con partidos programados desde las primeras horas del día hasta la noche. La agenda reúne encuentros de ligas nacionales e internacionales, con transmisiones EN VIVO disponibles tanto en televisión como en plataformas de Internet.

Para facilitar el seguimiento de la jornada completa, te dejamos una guía con los horarios y canales de cada partido del día. El listado incluye opciones de TV de paga, señal abierta y servicios de streaming, con la información necesaria para seguir cada encuentro en tiempo real.

Partidos HOY domingo 8 de febrero de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

  • Tlaxcala vs Leones Negros | 12:00 | Disney+ Premium, ESPN 3 |
  • Tampico Madero vs Irapuato | 17:00 | AYM Sports |

Partidos HOY domingo 8 de febrero de 2026 - La Liga EN VIVO

  • Alavés vs Getafe | 07:00 | SKY Sports |
  • Athletic Club vs Levante | 09:15 | SKY Sports |
  • Atlético de Madrid vs Real Betis | 11:30 | SKY Sports |
  • Valencia CF vs Real Madrid | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY domingo 8 de febrero de 2026 - Premier League EN VIVO

  • Brighton vs Crystal Palace | 08:00 | FOX One, FOX |
  • Liverpool vs Manchester City | 10:30 | HBO Max |

Partidos HOY domingo 8 de febrero de 2026 - Serie A EN VIVO

  • Bologna vs Parma | 05:30 | Disney+ Premium, ESPN, DAZN |
  • US Lecce vs Udinese | 08:00 | Disney+ Premium, ESPN, DAZN |
  • Sassuolo vs Inter Milan | 11:00 | Disney+ Premium, ESPN, DAZN |
  • Juventus vs Lazio | 13:45 | Disney+ Premium, DAZN |

Partidos HOY domingo 8 de febrero de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

  • Nice vs AS Monaco | 08:00 | FOX One, FOX+ |
  • Auxerre vs Paris FC | 10:15 | FOX One, Tubi |
  • Angers vs Toulouse | 10:15 | FOX One, FOX |
  • Le Havre AC vs Strasbourg | 10:15 | FOX One |
  • PSG vs Olympique de Marseille | 13:45 | FOX One, FOX+ |

Partidos HOY domingo 8 de febrero de 2026 - Bundesliga EN VIVO

  • FC Köln vs RB Leipzig | 08:30 | SKY Sports |
  • Bayern Munich vs Hoffenheim | 10:30 | SKY Sports |

Partidos HOY domingo 8 de febrero de 2026 - Eredivisie EN VIVO

  • Utrecht vs Feyenoord | 05:15 | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • AZ Alkmaar vs Ajax | 07:30 | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Groningen vs PSV Eindhoven | 09:45 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

