Lo que parecía un juego cómodo para los Charros se fue gasta extra innings, pero al final Jalisco logró levantar su primer campeonato de la Serie del Caribe.

En la décima alta los Tomateros aprovecharon al corredor fantasma para darle la vuelta al marcador con un rodado y un fly de sacrificio. Mas en su turno al bat Jalisco hizo lo propio.

Con dos outs en la cuenta y casa llena, Chávez lanzó un wild pitch que permitió anotar a Ornelas. Después una base por bolas volvió a llenar las almohadillas.

Llegó el turno de Bligh Madris, un nuevo wild pitch permitió la carrera de la victoria en los spikes de Wielansky 12-11.