Luis Iván “Shocker” Rodríguez, leyenda viva de los Charros de Jalisco

Luis Iván “Shocker” Rodríguez salió de Ocotlán para convertirse en una leyenda del Club Charros de Jalisco. Sin imaginarlo, se volvió uno de los jugadores más determinantes en la historia reciente de la franquicia albiazul y ya presume cuatro títulos de Liga Mexicana del Pacífico y, ahora, una Serie del Caribe.

Aunque el “Shocker” no pudo tener una apertura de las que suele lanzar, fue clave en el torneo para llevar a Jalisco hasta la final y, una vez que se bajó de la loma, entregó total confianza en el bullpen que logró sacar el trabajo tan apremiante.

“Pese a la adversidad, estaba confiado porque sabíamos lo que veníamos haciendo. Vivimos instantes tensos, a unos compañeros los veía negativos y otros positivos. Pero, cuando llegó el empate, tuvimos seguridad de que íbamos a ganar.”

“Siempre he dicho que esta organización me lo ha dado todo. Llevo cuatro campeonatos, una final de zona de LMB y ahora una Serie del Caribe. Toda mi carrera se la debo a los Charros de Jalisco. Representar a Jalisco y a Ocotlán es un verdadero orgullo”, expresó Rodríguez.

