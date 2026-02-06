El estadio Panamericano vivió una noche especial y muy distinta a cualquier otra, marcada por un ambiente de unión y orgullo nacional que fue más allá de colores y rivalidades. Aunque los Charros de Jalisco no estaban en el terreno de juego, la afición local dejó de lado la rivalidad creciente para volcarse en apoyo a los Tomateros de Culiacán, representantes de México verde en la Serie del Caribe 2026.

Desde el primer inning, las gradas del inmueble zapopano mostraron una mezcla de emociones. Por momentos, la afición dominicana se hizo sentir con fuera, adueñándose del ambiente con sus cánticos, banderas y festejos, especialmente cuando su novena tomó ventaja en la pizarra. Sin embargo, los seguidores mexicanos nunca abandonaron su característico grito de guerra, que retumbó una y otra vez como muestra de respaldo incondicional al equipo tricolor.

El punto culminante de la noche llegó cuando Estevan Florial conectó el cuadrangular que puso las rayitas definitivas en la pizarra. En ese instante, el estadio Panamericano explotó. Las gradas se unieron a una sola voz, sin distinción de equipos, para reconocer el esfuerzo, la entrega y el corazón mostrado por los Tomateros.

Ahora, la Serie del Caribe entró a las fases más decisivas y emocionantes, por lo que es imposible perdérselas. Los duelos de semifinales y la gran final prometen cruces de alta tensión y tú puedes ser testigo de ellos obteniendo tus boletos a través de Boletomóvil y taquillas del estadio.