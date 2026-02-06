Viernes, 06 de Febrero 2026

Futbol hoy 6 de febrero de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Este viernes 6 de febrero de 2026, el futbol presenta una agenda que se extiende a lo largo de todo el día, con encuentros programados desde las primeras horas de la mañana hasta la noche. La actividad abarca competencias nacionales e internacionales, con transmisiones EN VIVO tanto en televisión como en streaming.

Para que no te pierdas los partidos, te ofrecemos una guía práctica con los horarios y canales de cada encuentro del día. El listado incluye opciones de televisión de paga, señal abierta y servicios de streaming, con la información esencial para seguir cada encuentro en tiempo real.

Partidos HOY viernes 6 de febrero de 2026 - Liga MX EN VIVO

  • Tigres vs Santos | 19:00 | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |
  • Necaxa vs San Luis | 19:00 | Claro Sports, TV Azteca, ViX Premium, Clarosports.com, Claro Sports YouTube, Pluto TV |
  • Xolos vs Puebla | 21:00 | FOX One |
  • Mazatlán vs Chivas | 21:06 | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Partidos HOY viernes 6 de febrero de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

  • Venados vs Alebrijes Oaxaca | 19:00 | Canal por confirmar |
  • Tepatitlán vs Correcaminos | 19:00 | AYM Sports |
  • Mineros Zacatecas vs Atlético Morelia | 21:00 | Canal por confirmar |

Partidos HOY viernes 6 de febrero de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

  • Puebla vs Santos | 15:45 | FOX One, Tubi |
  • Pachuca vs Mazatlán | 19:06 | FOX One, Tubi |
  • Monterrey vs Xolos | 20:00 | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

Partidos HOY viernes 6 de febrero de 2026 - La Liga EN VIVO

  • Celta vs Osasuna | 14:00 | SKY Sports, Canal 5, ViX Premium |

Partidos HOY viernes 6 de febrero de 2026 - Premier League EN VIVO

  • Leeds United vs Nottingham Forest | 14:00 | FOX One |

Partidos HOY viernes 6 de febrero de 2026 - Serie A EN VIVO

  • Hellas Verona vs Pisa | 13:45 | Disney+ Premium |

Partidos HOY viernes 6 de febrero de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

  • Metz vs Lille | 13:45 | FOX One |

Partidos HOY viernes 6 de febrero de 2026 - Bundesliga EN VIVO

  • Union Berlin vs Eintracht Frankfurt | 13:30 | SKY Sports |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

