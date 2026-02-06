Este viernes 6 de febrero de 2026, el futbol presenta una agenda que se extiende a lo largo de todo el día, con encuentros programados desde las primeras horas de la mañana hasta la noche. La actividad abarca competencias nacionales e internacionales, con transmisiones EN VIVO tanto en televisión como en streaming.

Para que no te pierdas los partidos, te ofrecemos una guía práctica con los horarios y canales de cada encuentro del día. El listado incluye opciones de televisión de paga, señal abierta y servicios de streaming, con la información esencial para seguir cada encuentro en tiempo real.

Partidos HOY viernes 6 de febrero de 2026 - Liga MX EN VIVO

Tigres vs Santos | 19:00 | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Necaxa vs San Luis | 19:00 | Claro Sports, TV Azteca, ViX Premium, Clarosports.com, Claro Sports YouTube, Pluto TV |

Xolos vs Puebla | 21:00 | FOX One |

Mazatlán vs Chivas | 21:06 | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Partidos HOY viernes 6 de febrero de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

Venados vs Alebrijes Oaxaca | 19:00 | Canal por confirmar |

Tepatitlán vs Correcaminos | 19:00 | AYM Sports |

Mineros Zacatecas vs Atlético Morelia | 21:00 | Canal por confirmar |

Partidos HOY viernes 6 de febrero de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

Puebla vs Santos | 15:45 | FOX One, Tubi |

Pachuca vs Mazatlán | 19:06 | FOX One, Tubi |

Monterrey vs Xolos | 20:00 | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

Partidos HOY viernes 6 de febrero de 2026 - La Liga EN VIVO

Celta vs Osasuna | 14:00 | SKY Sports, Canal 5, ViX Premium |

Partidos HOY viernes 6 de febrero de 2026 - Premier League EN VIVO

Leeds United vs Nottingham Forest | 14:00 | FOX One |

Partidos HOY viernes 6 de febrero de 2026 - Serie A EN VIVO

Hellas Verona vs Pisa | 13:45 | Disney+ Premium |

Partidos HOY viernes 6 de febrero de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

Metz vs Lille | 13:45 | FOX One |

Partidos HOY viernes 6 de febrero de 2026 - Bundesliga EN VIVO

Union Berlin vs Eintracht Frankfurt | 13:30 | SKY Sports |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

