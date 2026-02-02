NFL confirma su regreso a México para este 2026

Tras cuatro años de ausencia, la pasión por el futbol americano regresará a territorio nacional. Este lunes, en el marco de la tradicional conferencia de prensa previa al Super Bowl LX, el comisionado de la liga, Roger Goodell, hizo oficial lo que millones de aficionados esperaban: la NFL volverá a la Ciudad de México en diciembre de 2026.

El anuncio se dio en California, antes del Opening Night donde los protagonistas del próximo gran juego, New England Patriots y Seattle Seahawks, atendieron a los medios. "Tengo un gran anuncio: volveremos a la Ciudad de México en diciembre", declaró Goodell, desatando el entusiasmo de la comunidad deportiva. La sede será, como dicta la tradición, el coloso de Santa Úrsula.

La última vez que el "Emparrillado" se instaló en México fue en noviembre de 2022 . Desde entonces, el inmueble entró en un proceso de profunda renovación para cumplir con los estándares de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Con las obras proyectadas para concluir antes de la justa mundialista, la NFL ha decidido retomar su plaza más importante fuera de Estados Unidos.

Aunque la liga aún no ha confirmado los equipos, las miradas apuntan directamente a Texas. Jerry Jones, dueño de los Dallas Cowboys, ha reiterado en múltiples ocasiones su intención de jugar como local en la capital mexicana. "Cuando el estadio esté listo, verás a los Cowboys allá", aseguró Jones recientemente, subrayando que jugar en México los hace sentir más cerca de su enorme base de aficionados hispanos.

Candidatos y el Programa de Mercados Globales

Bajo el Programa de Mercados Globales, diez franquicias poseen derechos de comercialización en México : Cowboys, Steelers, 49ers, Chiefs, Raiders, Texans, Cardinals, Broncos, Rams y Dolphins. Cualquiera de estos equipos, con gran arraigo en el país, podría ser el anfitrión del duelo de temporada regular.

Con este anuncio, México se reafirma como una pieza clave en la expansión internacional de la NFL, compartiendo protagonismo con sedes como Londres, Madrid y Berlín. La cuenta regresiva para diciembre de 2026 ha comenzado oficialmente.

SV