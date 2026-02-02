La República Dominicana continúa imparable en la Serie del Caribe 2026 y avanza con paso firme rumbo al bicampeonato. En el segundo día de actividades desde el Estadio Panamericano, los comandados por Ramón Santiago vencieron 5-3 a Puerto Rico para sumar su segunda victoria consecutiva en el evento caribeño .

El pitcheo de los dominicanos fue la clave para imponer sus condiciones en el inmueble de Zapopan. Enny Romero tuvo una gran apertura de cinco rollos en los que apenas toleró tres imparables y un pasaporte, manteniendo a raya a los peloteros boricuas, ya que no permitió ni una sola carrera.

Su actuación sobre la lomita le permitió adjudicarse el triunfo y ser el pilar fundamental para que República Dominicana se afianzara en el liderato de la competencia, mostrándose como un equipo ordenado y equilibrado, puesto que su ofensiva también lució con batazos oportunos.

Para no perder la costumbre, Junior Lake aportó su granito de arena y fue el encargado de poner adelante a sus compañeros con un sencillo productor que mandó a Gustavo Núñez al plato, siendo el comienzo del rally de tres carreras que consiguieron los dominicanos en la primera entrada del compromiso.

Otro de los hombres que fueron claves para el conjunto que jugó como local fue Cristhian Adames, quien se fue de 2-3 en el encuentro, remolcando dos carreras y poniéndose constantemente en circulación para representar una amenaza latente.

República Dominicana volvió al ataque con un par de dobles en el segundo y quinto inning, cortesía de Erik González y Adames, lo que le permitió poner una ventaja considerable que Puerto Rico estuvo dispuesto a cortar cuando se le presentó la oportunidad.

En el sexto capítulo, los boricuas fueron a la carga y le metieron suspenso al juego con un rally de tres anotaciones que comenzó con un error en el fildeo de la defensiva dominicana. Sin embargo, Puerto Rico no pudo repetir la hazaña de un día anterior y se quedó sin la oportunidad de conseguir la voltereta ante los lanzamientos certeros de los relevistas de República Dominicana.

SV