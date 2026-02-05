México da a conocer su roster para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Este jueves se dio a conocer de manera oficial el roster de la Selección Mexicana que competirá en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, torneo que se celebrará del 5 al 17 de marzo y que tendrá como sedes a Estados Unidos, Japón y Puerto Rico. Con una mezcla de experiencia, talento probado en Grandes Ligas y nombres que generan expectativa, México comienza a ilusionarse con una actuación histórica.

La lista de 30 peloteros, dirigida por Benjamín Gil, incluye a figuras que ya eran esperadas y que se perfilan como líderes del equipo . Entre ellos destacan el receptor Alejandro Kirk, los hermanos Luis y Ramón Urías, el lanzador Tajuan Walker, el jardinero Randy Arozarena, así como Jonathan Aranda, Alek Thomas, Joey Ortíz, Javier Assad y el cerrador Andrés Muñoz, quienes aportarán solidez tanto ofensiva como defensiva.

Además de los nombres conocidos, el roster presentó varias sorpresas que llamaron la atención. Jugadores como Jared Serna, Joey Meneses, Julián Ornelas, Alejandro Osuna, Jesús Cruz, Gerardo Reyes y Alexis Wilson recibieron el llamado, ampliando la profundidad del plantel y ofreciendo distintas alternativas tácticas para el cuerpo técnico de cara a un torneo corto y de alta exigencia.

El objetivo del conjunto tricolor será claro: superar lo realizado en la edición de 2023, cuando México alcanzó las semifinales y cayó ante Japón, firmando la mejor participación de su historia en el Clásico Mundial. Aquella actuación elevó las expectativas y colocó al equipo como un rival respetado a nivel internacional.

México quedó sembrado en el Grupo B, el cual disputará todos sus encuentros en el Parque Daikin de Houston . El debut de la novena mexicana está programado para el viernes 6 de marzo frente a Gran Bretaña, a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, marcando el inicio de un nuevo reto para el béisbol nacional.

Roster de México para el Clásico Mundial 2026

Cátcheres: Alejandro Kirk y Alexis Wilson.

Infielders: Jonathan Aranda, Nick Gonzáles, Joey Meneses, Joey Ortíz, Jared Serna, Rowdy Téllez, Ramón Urías y Luis Urías.

Outfielders: Jarren Durán, Randy Arozarena, Alek Thomas, Julián Ornelas y Alejandro Osuna.

Pitchers: Alexander Armenta, Javier Assad, Brennan Bernandino, Taj Bradley, Alex Carrillo, Jesús Cruz, Daniel Duarte, Robert García, Luis Gastélum, José Urquidy, Andrés Muñoz, Samuel Natera, Gerardo Reyes, Tajuan Walker y Víctor Vodnik.

Mánager: Benjamín Gil

