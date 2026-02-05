NFL reconoce lo mejor de la temporada

Lo más destacado de la campaña 2025 en los emparrillados fue reconocido este jueves, en la 15a. edición de los “NFL Honors” , celebrada en el Palacio de Bellas Artes de San Francisco, California.

Varios galardones distintos son entregados en esta ceremonia para los mejores jugadores y entrenadores de la liga, a los que llegaron como finalistas hasta cinco nombres por cada una de las categorías y también se reconoce a lo más destacado fuera de las canchas, con el premio Walter Payton, por un servicio destacado a la comunidad, así como la inducción al Salón de la Fama.

Jugador Más Valioso

Matthew Stafford

El experimentado mariscal de los Rams sumó a su palmarés otro premio y aumentó aún más sus posibilidades de entrar al Salón de la Fama, luego de superar por un voto a Drake Maye y ganar el premio. Lideró la liga con 4 mil 707 yardas, tuvo 46 touchdowns y solo 8 intercepciones.

Jugador Defensivo del Año

Myles Garrett

Por decisión unánime, el ala defensiva de los Browns de Cleveland se llevó a casa el reconocimiento luego de romper el récord de capturas en una sola temporada, con 23 derribos de mariscal. Es el noveno jugador que gana en más de una ocasión este premio.

Jugador Ofensivo del Año

Jaxon Smith-Njigba

El receptor de los Halcones Marinos fue el mejor en toda la NFL en cuanto a yardas, con mil 793, superando incluso lo hecho en sus primeras dos temporadas combinadas, con más de 72 en 15 de los 17 partidos de este año y fue uno de los tres All-Pro unánimes de la temporada.

Novato Defensivo del Año

Carson Schwesinger

Tomado con la selección global 33 por los Browns de Cleveland, el apoyador, junto a Myles Garrett, son la primer dupla de jugadores en quedarse con ambos premios defensivos, luego de que lo hicieran Terrell Suggs y Ray Lewis en 2003. Registró 156 tacleadas -el sexto mejor número en la NFL- y 2.5 capturas y dos intercepciones.

Novato Defensivo del Año

Tetairoa McMillan

Tomado en el puesto ocho global del pasado Draft por las Panteras de Carolina, el receptor abierto recibió 41 votos de 50 de primer lugar. Tuvo 70 atrapadas para mil 14 yardas, el 30% de lo que produjo este año el equipo que terminó con una sequía de siete años sin postemporada.

Regreso del Año

Christian McCaffrey

Pocos jugadores fuera de la posición de mariscal son pilares tan grandes de una ofensiva como lo es el dorsal 23 de los 49ers. Tras una campaña 2024 plagada de lesiones, explotó para más de mil 200 yardas terrestres y 17 anotaciones totales, la tercer mayor cifra de su carrera.

Entrenador del Año

Mike Vrabel

El dirigente principal de los Patriotas de Nueva Inglaterra llegó para esta temporada y tuvo un impacto inmediato, llevando al Super Bowl a un equipo que no tenía rumbo después de una era gloriosa. Es su segundo galardón, tras el de la temporada 2021 comandando a los Titanes de Tennessee.

Asistente del Año

Josh McDaniels

El coordinador ofensivo de los Patriotas, luego de un paso poco favorable como entrenador en jefe de los Raiders de Las Vegas, volvió para una tercera etapa con la organización de Massachusetts, al mismo cargo que tenía. Propulsó la ofensiva y por décima ocasión estará presente en un Super Bowl.

Premio Walter Peyton

Bobby Wagner

El jugador defensivo de los Commanders de Washington, veterano de 14 años en la liga, tiene una fundación para ayudar pacientes de emergencias cerebrovasculares, colabora en pro de la salud mental, reformas sociales y ayuda jóvenes para que emprendan y se acerquen a profesiones.

Nuevos inmortales

Durante la ceremonia, fueron revelados cinco nuevos miembros del Salón de la Fama en Canton, Ohio. Drew Brees, Larry Fitzgerald, Luke Kuechly, Adam Vinatieri y Roger Craig. Este año causó polémica la ausencia del entrenador, Bill Belichick, quien ya estaba en su primer año de elegibilidad, luego de los cambios de reglas implementados.

SV