Astros de Jalisco revelan su calendario de Cibacopa

Los Astros de Jalisco, vigentes monarcas de la Liga de Basquetbol Cibacopa, ya tienen marcados los días del calendario en los que pisarán las duelas durante la fase regular del primer torneo nacional del año.

La quinteta tapatía del entrenador, Iván Déniz, arrancará la temporada en casa contra los Ángeles de la CDMX, en una serie de dos partidos el 17 y 18 de febrero, seguida de otro par de compromisos en la Arena Astros los días 23 y 24 del mismo mes contra los Pioneros de Los Mochis, antes de su primer viaje a Tijuana para cerrar el mes enfrentando a los Zonkeys.

La campaña regular consta de 40 partidos, enfrentando en cuatro ocasiones a cada uno de los otros diez equipos de la liga, dos veces como local y otras dos veces en casa del oponente . En marzo y abril tendrán tres series de local por mes y dos más en mayo.

Los Astros, la segunda organización más ganadora del circuito con tres títulos (solo uno menos que los Rayos de Hermosillo), ha pisado fuerte en la pretemporada disputando la Basketball Champions League Americas, donde marchan invictos contra los Paisas de Medellín y los Caimanes del Llano, debutando contra estos últimos con récord de puntos en un partido con 123, marca que romperían en su siguiente duelo ante ellos mismos, con 131 unidades.

Jalisco cerrará la fase de grupos de la BCLA -y su pretemporada- en casa el 10 y 12 de febrero contra los equipos colombianos .

SV