Serie del Caribe 2026: El cambio de sede que acercó la fiesta caribeña

El anuncio de cambio de sede de la Serie del Caribe 2026 fue, para muchos, una invitación imposible de rechazar. Aficionados de República Dominicana y México, que nunca contemplaron realizar el viaje a Venezuela, encontraron en Guadalajara el escenario ideal para vivir la fiesta más importante del béisbol invernal.

La Perla Tapatía se convirtió en un punto de encuentro de pasiones, nacionalidades y una celebración que no conoce fronteras . Tal es el caso de Ernesto Contreras quien, junto con sus amigos, realizaron el viaje desde República Dominicana a la capital jalisciense, destacando que era imperdible la oportunidad de disfrutar del ambiente mexicano y ver de cerca el cómo ha crecido el béisbol azteca.

“Nosotros no nos imaginábamos que el ambiente iba a ser tan espectacular, puramente mexicano. Sabíamos que tocaba Venezuela, pero en ningún momento nos cruzó por la cabeza ir para allá cuando la situación política estaba tan incómoda y delicada. Brincamos de alegría cuando vimos que se cambió la sede, porque es muy difícil que nos perdamos alguna Serie del Caribe, sobre todo, si es aquí en México que es la cuna de la algarabía".

“Es interesante porque México, a pesar de jugar muy buen fútbol, no ha descuidado el béisbol. Su participación en Grandes Ligas es excepcionalmente alta, y en el béisbol del Caribe, que es como un nicho especial, se juega un béisbol con mucha calidad, especialmente en toda la costa del Pacífico, y veo que México está jugando un gran béisbol muy competitivo, al extremo que antes nosotros sentíamos que íbamos a la Serie del Caribe a ganar fácil y ahora no es así”, señaló el aficionado.

Asimismo, el señor Enrique Estrada, de Guaymas, Sonora, hizo el esfuerzo de venir para Guadalajara, ya que desde 1982, no se pierde ninguna edición de la Serie del Caribe, acompañando al equipo mexicano a donde quiera que se presente.

“Nosotros tuvimos béisbol profesional en Guaymas, Sonora, éramos los campeones por allá de los 70 y 80, hasta los 90 que se nos acabó el béisbol. Entonces, nos hicimos de Hermosillo y desde el 82 comencé a ir a las Series del Caribe. Nosotros no nos fijamos en los equipos, nosotros apoyamos a México, esta vez no es la excepción".

“Yo ya había dicho que no iba a ir a Venezuela, porque ya hemos estado varias veces ahí, pero no con los problemas tan grandes que tiene ahora. La libramos, se cambió la sede para acá y aquí andamos, aunque es más caro aquí en Guadalajara que allá en Venezuela”, agregó el mexicano.

