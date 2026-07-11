La emoción por conocer a los finalistas de la Copa Mundial 2026 alcanza su punto más alto tras los resultados de la jornada previa. Los aficionados buscan saber qué selecciones —entre Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza— se unirán a los clasificados con base en el rendimiento reciente de las potencias en las canchas de Norteamérica. Las predicciones de los especialistas apuntan a batallas de pronóstico reservado donde la estrategia y el talento individual resultarán determinantes para dar forma a la antesala de la gran final .

La Roja asegura su sitio en el cuadro de honor

La escuadra de España confirmó su candidatura al título de la Copa del Mundo tras superar a Bélgica con un marcador de 2-1 en un choque cardiaco. El mediocampista Fabián Ruiz rompió las redes rivales en primera instancia al aprovechar un rebote suelto en el área de Thibaut Courtois. A pesar de los esfuerzos belgas, la paciencia del equipo ibérico rindió frutos en los últimos instantes.

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El defensor Pau Cubarsí ensayó un disparo potente de media distancia que causó problemas al arquero. Atento a la jugada, Mikel Merino apareció en el momento preciso para empujar el balón y sellar el pase definitivo. Con este triunfo agónico, los dirigidos por la federación europea se instalaron en la ronda semifinal, donde medirán fuerzas ante Francia por un lugar en el duelo cumbre del torneo.

Choque de potencias en la jornada decisiva

Los Tres Leones miden fuerzas contra el poder nórdico

El siguiente cruce de la cartelera presenta un choque de estilos entre Inglaterra y Noruega, programado en la sede de Miami, Florida. El representativo noruego arriba motivado luego de eliminar a Brasil gracias al aporte ofensivo de Erling Haaland. Por su parte, la plantilla británica viene de superar al cuadro coanfitrión, México, en un juego de alto desgaste físico. Los analistas deportivos otorgan la ventaja al conjunto de Inglaterra debido a su experiencia en fases definitivas y al peso de su banca .

La corona de la albiceleste a prueba

El cuadro de Argentina, actual poseedor del cetro del balompié, busca sostener su jerarquía en Kansas City ante Suiza. Los sudamericanos accedieron a esta etapa tras remontar un juego complejo ante Egipto, amparados en la conducción de Lionel Messi. El bando de Suiza representa una prueba dura por su esquema defensivo ordenado, tras avanzar por la vía de los penales frente a Colombia. Las proyecciones de las plataformas especializadas colocan a los sudamericanos como favoritos para avanzar a la fase de los cuatro mejores .

No te pierdas EN VIVO los partidos de este 11 de julio

Noruega vs Inglaterra

Sede : Estadio Miami

: Estadio Miami Hora : 15:00

: 15:00 Transmisión: ViX Premium, Canal 5, Azteca 7

Argentina vs Suiza

Sede : Estadio Kansas City

: Estadio Kansas City Hora : 19:00

: 19:00 Transmisión: ViX Premium

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

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FF