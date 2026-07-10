Jannik Sinner, el número 1 del ATP, vence a Novak Djokovic en Semis y jugará la Final de Wimbledon 2026 ante Alexander Zverev.

Djokovic no encuentra camino para pasar al desenlace del torneo inglés y tendrá que esperar al siguiente Grand Slam para alcanzar el título 25 de su carrera.

Mientras tanto, el campeón de Roland Garros 2026 espera al campeón del ATP, invicto en Masters 1000.

EFE / N. Hall

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Sinner vs Zverev

Si quedaba alguna pregunta persistente sobre el estado físico de Sinner después de su colapso en el Abierto de Francia, ahora deberían estar respondidas.

Sinner arrasó al siete veces campeón Novak Djokovic por 6-4, 6-4, 6-4 este viernes para alcanzar la final del torneo inglés, mostrando el tipo de dominio que exhibió antes de esa derrota de segunda ronda en París.

Fue una medida de revancha para Sinner después de que Djokovic ganara su último enfrentamiento en cinco sets en las Semifinales del Abierto de Australia de este año.

Con el objetivo de defender su título en el Grand Slam sobre hierba, el número 1 del ranking Sinner se enfrentará al segundo preclasificado Alexander Zverev el domingo.

Zverev terminó la racha de "Ferytale" del británico Arthur Fery, quien recibió una invitación, con una victoria contundente por 7-6 (0), 6-2, 6-4 en las semifinales del All England Club el viernes.

Zverev jugará por otro gran trofeo un mes después de ganar su primer título de Grand Slam en Roland Garros.

Con información de AP.

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