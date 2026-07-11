La Asociación del Futbol Argentino (AFA) inició una investigación formal tras detectar un acceso no autorizado a sus servidores de comunicación. Los atacantes difundieron correos electrónicos falsos que sugerían un supuesto arbitraje corrupto en el partido entre Argentina y Egipto. El incidente de ciberseguridad ocurrió durante la jornada del 10 de julio.

Estos mensajes intentaron vulnerar la integridad de la competición y generar dudas sobre el desempeño del equipo sudamericano en medio de la polémica clasificación a los Cuartos de Final.

Origen de los correos y respuesta oficial

Los técnicos informáticos de la institución detectaron la brecha horas después de la circulación de los primeros mensajes en plataformas digitales.

El ente rector del futbol argentino desmintió el contenido de las comunicaciones filtradas mediante un comunicado de prensa.

La FIFA recibió la notificación correspondiente para colaborar en el rastreo de las direcciones IP involucradas en el ataque a los servidores.

Especialistas en delitos informáticos trabajan para determinar si el hackeo provino de un grupo organizado o de actores individuales.

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Impacto deportivo y medidas preventivas

El encuentro entre las selecciones de Argentina y Egipto finalizó sin anomalías reportadas en las actas oficiales del torneo internacional.

Las autoridades deportivas mantienen la programación del campeonato sin alteraciones mientras avanza la recolección de evidencia digital.

Los administradores implementaron nuevos protocolos de encriptación en todas las cuentas de correo del personal técnico y directivo.

La delegación argentina continúa sus entrenamientos con normalidad, enfocada en sus próximos compromisos y aislada del incidente informático.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB