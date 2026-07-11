A una semana de su presentación en el Apertura 2026, Chivas continúa con su preparación al máximo. Este sábado 11 de julio, el Rebaño derrotó por marcador de 1-0 a Leones Negros en un partido de preparación disputado a puerta cerrada en las instalaciones de Verde Valle.

El único tanto del encuentro fue obra de Daniel Aguirre al minuto 25, suficiente para que el conjunto dirigido por Gabriel Milito se quedara con la victoria en un compromiso que sirvió para evaluar el funcionamiento colectivo y dar continuidad al trabajo realizado durante la pretemporada.

Así fue el partido contra Leones Negros

El duelo se jugó en dos tiempos de 45 minutos, con ambos equipos presentando a la mayoría de sus elementos más importantes del primer equipo. Chivas aprovechó el ensayo para seguir integrando a sus nuevas incorporaciones, ya que los refuerzos Jordan Carrillo y Kevin Castañeda arrancaron como titulares y sumaron una importante cantidad de minutos en el terreno de juego.

Además de los recién llegados, Milito alineó a varios futbolistas que apuntan a ser protagonistas durante el campeonato, entre ellos Diego Campillo, Omar Govea, Richard Ledezma y Bryan González.

Este representó el segundo compromiso amistoso del Guadalajara rumbo al inicio del semestre. En su primer ensayo, celebrado el pasado 3 de julio, el conjunto rojiblanco igualó sin goles frente a Correcaminos, por lo que la victoria sobre Leones Negros representa un paso positivo en su preparación.

¿Cuándo debuta Chivas en el Apertura 2026?

Con este resultado, Chivas encara la recta final de su pretemporada con mejores sensaciones, luego de sumar un resultado positivo en su preparación rumbo al nuevo torneo. El conjunto rojiblanco continuará afinando detalles antes del inicio de la competencia oficial, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles a su primer compromiso del semestre.

Su debut en el Apertura 2026 será el próximo sábado 18 de julio, cuando reciba al Toluca en el Estadio AKRON. El encuentro está programado para disputarse a las 19:07 horas, marcando el inicio de su participación en el campeonato.

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