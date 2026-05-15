La lucha por el título del Clausura 2026 de la Liga MX entra en su etapa decisiva. Solo cuatro equipos siguen en competencia y este fin de semana se definirán a los dos finalistas del futbol mexicano.

Si buscas dónde ver los partidos de Vuelta de las Semifinales, aquí te compartimos la información oficial para ver cada partido en vivo.

Los juegos de este sábado 16 y domingo 17 de mayo serán definitivos. Cada equipo llega con el objetivo de asegurar su lugar en la Final, en una jornada que definirá a los clubes que seguirán en la pelea por el campeonato.

Así se jugará la Vuelta de las Semifinales del Clausura 2026

Chivas vs Cruz Azul: Un duelo de alta tensión en el Estadio Jalisco

El primer boleto a la Final se definirá en la ciudad de Guadalajara. El Rebaño Sagrado recibe a La Máquina del Cruz Azul en un partido que paralizará a la afición tapatía y capitalina.

Este encuentro de Vuelta se disputará el sábado 16 de mayo. El silbatazo inicial está programado para las 19:07 horas.

Un detalle que ha llamado la atención de muchos es el cambio de estadio para el equipo rojiblanco. Habitualmente, Chivas juega sus partidos como local en el Estadio AKRON, donde su afición suele pesar de manera significativa.

Sin embargo, debido a los preparativos y adecuaciones exigidas por la FIFA rumbo a la Copa Mundial 2026, el inmueble tuvo que ser entregado con anticipación a los organizadores internacionales.

Por esta razón, la directiva decidió trasladar este encuentro al Estadio Jalisco. Este recinto, que fue la casa del equipo por décadas, será el escenario donde buscarán hacer valer la localía y sellar su pase a la serie por la corona frente a los cementeros.

Para este choque, la transmisión estará disponible solo en streaming.

Fecha y hora: Sábado 16 de mayo, 19:07 horas

Sábado 16 de mayo, 19:07 horas Sede: Estadio Jalisco, Guadalajara, Jalisco

Estadio Jalisco, Guadalajara, Jalisco Transmisión: Amazon Prime Video

Pumas vs Pachuca: La batalla definitiva en Ciudad Universitaria

El segundo finalista del Clausura 2026 se decidirá en la Ciudad de México. Los Pumas, quienes terminaron como líderes de la fase regular y sobrevivieron a una llave agónica ante el América, se enfrentan a los Tuzos del Pachuca.

Este partido de Vuelta se llevará a cabo el domingo 17 de mayo. Las acciones comenzarán en punto de las 19:00 horas, cerrando así la actividad del fin de semana y definiendo el cruce definitivo por el campeonato.

Los universitarios confían en el peso de su afición en Ciudad Universitaria para superar a un Pachuca que llega motivado tras eliminar al Toluca, el vigente bicampeón, en la fase previa. Contrario a lo que ocurre con el partido en Jalisco, la transmisión de este juego sí contará con opciones accesibles para todo el público.

Fecha y hora: Domingo 17 de mayo, 19:00 horas

Domingo 17 de mayo, 19:00 horas Sede: Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México

Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México Transmisión: TUDN, ViX Premium y Canal 5

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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