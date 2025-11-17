Wil Lutz se alineó para un gol de campo de 35 yardas para vencer a los Chiefs y no pudo evitar recordar el año pasado en Kansas City, cuando su patada fue bloqueada al expirar el tiempo en la misma situación.

“Fue como, caray, aquí estamos”, dijo Lutz, quien esta vez acertó el gol de campo ganador, su quinto del día, llevando a los Broncos de Denver a superar 22-19 a los Chiefs para su octava victoria consecutiva. “He estado esperando un juego como ese”.

El entrenador de los Broncos, Sean Payton, dijo que la desgarradora derrota de noviembre pasado por 16-14 en el Arrowhead Stadium unió a su equipo, que luego tuvo una racha de 5-2 para llegar a los Playoffs, y Lutz coincidió: “Si miras el último año y medio desde ese juego, este equipo se ha unido y ha encontrado formas de ganar juegos cerrados”.

Los Broncos (9-2) prácticamente enterraron a los Chiefs (5-5) en la División Oeste de la AFC, que Kansas City ha ganado cada año desde 2016. El entrenador de los Chiefs, Andy Reid, cayó a 27-5 después de una semana de descanso, contando los Playoffs y su tiempo con Filadelfia.

“Simplemente tenemos un equipo resiliente que cree que vamos a ganar, y al final del juego, cuando está cerrado, esa creencia va muy lejos”, dijo el mariscal de campo Bo Nix después de que los Broncos mejoraron a 7-2 en juegos decididos por una sola anotación esta temporada.

Nix preparó el gol de campo ganador con un pase de 32 yardas a Troy Franklin que llevó a Denver a la yarda 15 de Kansas City con menos de un minuto restante.

Patrick Mahomes le dio a Kansas City su única ventaja con un pase de touchdown de 21 yardas a Travis Kelce, la anotación 84 en la carrera del veterano ala cerrada, uno más que el anterior poseedor del récord de la franquicia de los Chiefs, Priest Holmes.

Los Broncos empataron a 19 con un gol de campo de 54 yardas de Lutz con 4:10 restantes por jugar.

La defensiva de Denver obligó a Kansas City a un tres y fuera cuando Ja'Quan McMillian capturó a Mahomes en tercera y diez desde la yarda 36 de los Chiefs.

Los Broncos consumieron los últimos 2:59 conduciendo 58 yardas en diez jugadas. Ganaron su undécimo juego consecutivo en Empower Field, donde no han perdido desde octubre de 2024, y vencieron a Kansas City en casa por tercera vez consecutiva.

CT