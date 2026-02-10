El presente del Atlas en el Clausura 2026 es de una estabilidad competitiva que ilusiona a su afición, pero dentro del vestuario rojinegro la palabra clave es cautela. Tras el reciente empate ante Pumas y con un acumulado de 10 puntos en cinco jornadas, el lateral brasileño Gustavo Ferrareis alzó la voz para analizar el momento que vive el equipo , subrayando que la fortaleza mental será el factor determinante para mantenerse en la parte alta de la tabla.

Ferrareis fue autocrítico respecto al último encuentro en el Estadio Jalisco, donde el equipo tuvo que remar contracorriente. “Fue un partido muy complicado donde salimos atrás en el marcador y, cuando pasa eso, tenemos que correr el doble”, reconoció el zaguero. Para el brasileño, la clave del empate agónico no fue solo física, sino psicológica: “Debemos mantener la cabeza tranquila para correr hacia atrás y tener claro que debemos sostener buenos hábitos”.

A pesar de que los Zorros se ubican en los primeros puestos, Ferrareis siente que el margen de mejora es amplio y que el equipo no debe conformarse . “Creo que podríamos haber tenido un resultado mejor. Buscamos la victoria todo el tiempo y pasan cosas dentro del partido. Lo que buscamos es tener la cabeza en su lugar, muy fría”, añadió, haciendo referencia a las distracciones y errores puntuales que han costado puntos en las últimas fechas.

Sin tiempo para lamentaciones, el plantel ya visualiza el duelo de la Jornada 6 ante Pachuca. Ferrareis entiende que visitar el Estadio Hidalgo es una de las aduanas más complejas de la Liga MX, pero confía en la inercia positiva del grupo dirigido por Diego Cocca.

“Tenemos que trabajar igual, sabiendo que será un partido muy complicado. En casa de Pachuca somos 11 contra 11 y tenemos que ir por los tres puntos”, sentenció el defensor. Con la llegada de refuerzos como el "Toro" Rodríguez y un grupo que, según Ferrareis, ha luchado desde la primera fecha, el brasileño vaticina un futuro brillante : “Si continuamos así, el equipo va a mostrar algo muy grande. Seguiremos mejorando para estar arriba”.

SV