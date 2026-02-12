Jueves, 12 de Febrero 2026

Selección Mexicana Sub-17 consigue su pase al Mundial de Qatar 2026

El equipo tricolor selló su boleto luego de derrotar 2-1 al anfitrión, Trinidad y Tobago, en su cuarto y último partido del clasificatorio

La escuadra mexicana, dirigida por Jurgen Castañeda, finalizó como líder invicto del Grupo A. X/ @miseleccionsubs

La Selección Mexicana Sub-17 oficializó su clasificación a la Copa del Mundo de Qatar 2026, tras concluir su participación en el Premundial de la Concacaf 2026.

La escuadra mexicana, dirigida por Jurgen Castañeda, finalizó como líder invicto del Grupo A, asegurando su boleto a la justa mundialista, que se celebrará en noviembre próximo.

El equipo tricolor selló su boleto luego de derrotar 2-1 al anfitrión, Trinidad y Tobago, en su cuarto y último partido del clasificatorio, disputado en el Estadio Hasely Crawford.

Con este resultado, México consiguió un total de 12 puntos, producto de cuatro victorias, relegando a Barbados al segundo puesto del sector, seguido de Saint Martin y Sint Maarten.

Esta será la decimoséptima participación de la Selección Nacional de México en las 21 ediciones en la historia de la Copa del Mundo Sub-17.

En la Copa del Mundo de Qatar 2026, el conjunto nacional buscará ampliar su palmarés en esta categoría, en la cual se ha coronado en dos ocasiones: Perú 2005 y México 2011.

Goles México: Jesús Orduño (82’), Adán Sánchez (86’)

Gol Trinidad y Tobago: Adasa Richardson (90+5’)

Alineación México: Johan Cuenca (P), Eliud Sánchez (Gerson Gutiérrez), André Godinez, Gael Solorio, Alan Hernández, Ángel Reyes, Jonathan de la Fuente, Carlos Calvillo (Jesús Orduño), Luis Trujillo (Adán Sánchez), Edy Lugo (Noé Mota), Alberto Cisneros (Ricardo González)

Alineación Trinidad y Tobago: Levi Williams, Jeremiah Daniel, Adriel Faure, Antonio Hills, Jaylon Roberts, Antuan Louison, Akiel Vesprey, Kanye Glasgow, Donovan Drayton, J’Meke Watkins, Adasa Richardson.

