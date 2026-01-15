La convocatoria de Richard Ledezma y Brian Gutiérrez a la Selección Mexicana no solo amplió la lista de opciones de Javier Aguirre, sino que también despejó cualquier duda so bre su situación reglamentaria. Ambos futbolistas pueden representar al Tricolor sin realizar el trámite de ‘One Time Switch’ , al no haber disputado partidos oficiales con la selección de Estados Unidos.

De acuerdo con información de fuentes cercanas al entorno del equipo nacional mexicano, ninguno de los dos jugadores fue alineado en compromisos oficiales de Eliminatoria Mundialista o Copa del Mundo con el representativo estadounidense, únicos escenarios que habrían condicionado su elegibilidad. Por ello, su incorporación al Tri puede darse de manera inmediata.

Aunque Ledezma y Gutiérrez tuvieron participación previa en selecciones juveniles de Estados Unidos e incluso fueron considerados dentro de procesos de trabajo del combinado mayor, nunca fueron registrados en encuentros oficiales avalados por la FIFA. Esta condición les permite competir por México sin necesidad de un cambio formal de asociación .

El caso de Ledezma generó atención especial en meses anteriores debido a la expectativa sobre su decisión internacional. El propio Aguirre reconoció, en febrero del año pasado, que el futbolista no tenía definida su postura, razón por la cual no fue incluido en una lista preliminar.

Sin embargo, el panorama cambió recientemente, luego de que el jugador expresara su intención de vestir la camiseta mexicana y mantener abierta la posibilidad de disputar una Copa del Mundo con el Tricolor.

Con este escenario, el cuerpo técnico nacional cuenta con ambos futbolistas para los próximos compromisos ante Panamá y Bolivia , sin depender de gestiones administrativas adicionales. La situación facilita su integración y amplía el abanico de alternativas para el proyecto que encabeza Aguirre.

SV