A tan solo 85 días del silbatazo inicial de la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana enfrenta una de sus crisis más inoportunas: la orfandad en la portería . Lo que parecía un camino pavimentado para la consolidación de un nuevo referente se ha transformado en un tablero de especulaciones, urgencias y regresos tras la reciente e impactante baja de Luis Ángel Malagón.

La rotura del tendón de Aquiles confirmada este marzo ha dejado fuera al que era, sin lugar a dudas, el titular del proceso de Javier Aguirre. Con una recuperación estimada de seis a ocho meses, Malagón verá el torneo desde la tribuna, obligando al "Vasco" a reconfigurar una de las zonas que más rotación y escrutinio ha tenido en su gestión (2024-2026).

Con la vacante abierta, el panorama se divide en dos vertientes claras. Por un lado, aparece Raúl "Tala" Rangel. El guardameta de las Chivas se perfila como el titular probable tras haber recibido la confianza en amistosos clave. Rangel lleva la ventaja del ritmo y el conocimiento del sistema de Aguirre, siendo el nombre más seguro en la próxima convocatoria.

Por el otro, emerge la figura de la experiencia: Guillermo Ochoa. Tras meses de ausencia y militando en el AEL Limassol de Chipre, su regreso está confirmado para la Fecha FIFA de marzo. La jerarquía de Ochoa vuelve a ponerse sobre la mesa no solo como una opción de vestidor, sino como un contendiente directo a defender el arco ante Portugal y Bélgica.

Los beneficiados y los olvidados

La baja de Malagón ha abierto la puerta a nombres que han orbitado el proceso con poca actividad . Carlos Acevedo (Santos Laguna) aparece como el gran beneficiado; aunque sus minutos bajo el mando de Aguirre han sido limitados, su constancia como tercer portero lo consolida ahora como una opción firme para la lista final.

En la lista de posibilidades también figuran:

Álex Padilla (Athletic Club): La sorpresa del inicio del proceso. Aunque no ha sumado minutos oficiales de Clase A, su formación europea lo mantiene en el radar.

Andrés Sánchez (San Luis) y Carlos Moreno (Pachuca): Ambos han mostrado regularidad en la Liga MX y forman parte del grupo de "posibilidades" reales ante la emergencia.

Andrés Gudiño (Cruz Azul): Se mantiene como una alternativa viable dependiendo de su cierre de torneo, aunque su “candidatura” parece más una campaña mediática por el buen momento de La Máquina.

Por el contrario, el "Vasco" parece haber sentenciado el destino de otros veteranos y jóvenes . Nombres como Rodolfo Cota, Antonio Rodríguez, Sebastián Jurado y Fernando Tapia aparecen hoy en la lista de los descartados, quedando fuera de la carrera mundialista.

El examen final: marzo define el rumbo

El vuelco en la jerarquía tendrá su prueba de fuego el 28 de marzo ante Portugal y el 31 ante Bélgica . En estos duelos, Aguirre deberá decidir si apuesta por la frescura de Rangel, la resiliencia de Acevedo o la veteranía de Ochoa.

La especulación crece en el CAR: ¿Pesará más la actualidad en la Liga MX o la experiencia en escenarios de máxima presión? A menos de tres meses del Mundial, el arco del Tri busca dueño, y la decisión de Aguirre definirá no solo el éxito en 2026, sino el cierre de un ciclo marcado por la incertidumbre bajo los tres palos.

Porteros con mayor actividad en la era del “Vasco”

Luis Ángel Malagón . Baja confirmada (Lesión). Era el titular del proceso.

. Baja confirmada (Lesión). Era el titular del proceso. Raúl Rangel . Titular probable. Recibió la confianza en amistosos clave.

. Titular probable. Recibió la confianza en amistosos clave. Guillermo Ochoa. Regreso confirmado. Tras meses fuera, se integra para la Fecha FIFA de marzo.

Porteros con convocatorias recientes o poca actividad

Carlos Acevedo: Ha sido convocado de manera constante como tercer portero (incluyendo la primera lista de 2026), pero sus minutos han sido muy limitados bajo el mando de Aguirre. Se perfila como el gran beneficiado por la lesión de Malagón para pelear la titularidad.

Álex Padilla: Fue la gran sorpresa al inicio del proceso. Estuvo en la banca en la Fecha FIFA de septiembre de 2024 contra Nueva Zelanda y Canadá, pero no sumó minutos, ya que Aguirre prefirió observar a los consolidados en ese momento.

Carlos Moreno (Pachuca): Formó parte del grupo inicial de trabajo. Aunque ha tenido actividad en entrenamientos y concentraciones, no ha registrado minutos oficiales en partidos de Clase A durante 2025-2026.

Fernando Tapia: Su nombre ha aparecido en la pre-lista de 55 jugadores o como opciones de emergencia. Tapia recibió minutos residuales en duelos de preparación no oficiales a finales de 2025. Complicado que incluso lo volteen a ver para convocarlo.

¿Qué viene para la portería?

Con la baja de Malagón (quien requiere de 6 a 8 meses de recuperación), la jerarquía ha dado un vuelco total. Para los próximos duelos ante Portugal (28 de marzo) y Bélgica (31 de marzo), se espera que Memo Ochoa y el "Tala" Rangel se disputen la titularidad directa, con Carlos Acevedo consolidándose como la tercera opción firme para la lista final del Mundial .

Porteros mexicanos de la Liga MX

Cruz Azul – Andrés Gudiño - DESCARTADO

Toluca – Luis García - DESCARTADO

Guadalajara – Raúl Rangel – ESTARÁ EN LA CONVOCATORIA

Pachuca – Carlos Moreno – POSIBLIDADES

América – Rodolfo Cota – DESCARTADO

América – Fernando Tapia – DESCARTADO

Monterrey – Luis Cárdenas – DESCARTADO

Tijuana – Antonio Rodríguez – DESCARTADO

Puebla – Ricardo Gutiérrez – DESCARTADO

San Luis – Andrés Sánchez - POSIBLIDADES

FC Juárez – Sebastián Jurado – DESCARTADO

Mazatlán – Ricardo Rodríguez – DESCARTADO

Querétaro – Guillermo Allison – DESCARTADO

Santos Laguna – Carlos Acevedo – POSIBLIDADES

Porteros mexicanos en el extranjero

AEL Limassol FC - Guillermo Ochoa – POSIBLIDADES

Athletic Club – Alex Padill – POSIBILIDADES

Candidatos en corto (3ra etapa de Aguirre)

Carlos Moreno

Club: Pachuca

Convocatorias: 2

Partidos jugados: 0

Minutos: 0

Goles en contra: 0

Andrés Sánchez

Club: Atlético San Luis

Convocatorias: 2

Partidos jugados: 1

Minutos: 90

Goles en contra: 2

Carlos Acevedo

Club: Santos Laguna

Convocatorias: 4

Partidos jugados: 0

Minutos: 0

Goles en contra: 0

Raúl Rangel

Club: Guadalajara

Convocatorias: 11

Partidos jugados: 8

Minutos: 720

Goles en contra: 7

Guillermo Ochoa

Club: AEL Limassol FC

Convocatorias: 4

Partidos jugados: 1

Minutos: 90

Goles en contra: 2

Luis Malagón

Club: América

Convocatorias: 11

Partidos jugados: 15

Minutos: 1,350

Goles en contra: 10

*Lesionado y no estará en el Mundial 2026

SV