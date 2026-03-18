El Atlético de Madrid y Bayern Múnich, equipos que golearon a sus rivales en los compromisos de ida, lograron meterse a los mejores ocho equipos de Europa en diferentes circunstancias.

Atlético sobrevive en Londres

El conjunto colchonero entró al estadio del Tottenham con una ventaja de tres goles después de ganar 5-2 en el Metropolitano , pero en casa de los Spurs se toparon con una cara distinta de sus rivales y se vieron forzados a apagar el fuego un par de veces, antes de que se convirtieran en incendios.

Los Hotspurs sacaron el orgullo en busca del pase y, después de debilitar al Atlético, lograron convertir a la media hora por conducto de Randal Kolo Muani, colándose entre los centrales rojiblancos para darle esperanza al equipo, pero nada más empezar el complemento, Julián Álvarez puso la diferencia de nuevo en tres tantos.

Xavi Simons, que acabó con doblete, regresó el momento del lado inglés que no se rindió ni bajó los brazos este miércoles, pero de nuevo, los rojiblancos frustraron de nuevo el intento de remontada, ahora con anotación de David Hancock a 15 minutos de terminar.

El tiempo le jugaba en contra al Tottenham que siguió empujando al ataque, pero el gol no llegó hasta un penal en el agregado, cobrado por Simons pero muy tarde para lograr los dos más que les faltaron para lograr la hazaña.

Bayern vuelve a golear

El Bayern Múnich había resuelto la eliminatoria desde la ida en Bérgamo, donde ganaron 6-1 sobre la Atalanta, ventaja que lucía definitiva para la maquinaria germana dirigida por Vincent Kompany, pero por si fuera poco, en el Allianz Arena controlaron el partido completo y golearon 4-1 a La Dea .

Harry Kane lució con par de goles, el primero en una pena máxima durante el primer tiempo y después con un gesto individual en una media vuelta para quitarse dos rivales y sacar un disparo potente para el 2-0 de la noche al 56’.

Lennart Karl, un par de minutos después se encargó de marcar el tercero y luego de asistir el cuarto, firmado por el colombiano, Luis Díaz en un contragolpe. El descuento italiano y que evitó la blanqueada lo marcó Lazar Samardzic a cinco minutos del final.

SV