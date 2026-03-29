Marco Bezzecchi, con una impresionante actuación en el Circuito de las Américas, reafirmó su dominio con Aprilia por quinta vez consecutiva .

“Bez” (Aprilia Racing) firmó una actuación magistral en el Gran Premio de Austin, la tercera cita de la temporada, confirmando su dominio en 2026. “Martinator” (Aprilia Racing) también realizó un papel destacado, ascendiendo hasta la segunda posición y sellando el segundo doblete consecutivo para la fábrica de Noale. Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) completó el podio, mientras que Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) remontó hasta la quinta posición tras cumplir su ‘long lap’.

Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) se mostró rápido y astuto desde el semáforo verde en el Gran Premio de Estados Unidos, tomando la punta en la salida y dejando atrás a Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), Jorge Martín (Aprilia Racing), Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) y al poleman Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team). Sin embargo, el murciano no pudo saborear su liderato por mucho tiempo: en un rebase al límite, con ambos pilotos rozando sus motos en paralelo, Bezzecchi le arrebató la primera posición .

En esas condiciones, el italiano y los españoles Acosta y Martín lograron abrir una pequeña brecha cercana al segundo respecto a los perseguidores. Mientras tanto, Di Giannantonio, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) y Márquez protagonizaban una intensa lucha, con el ‘93’ aún pendiente de cumplir una ‘long lap’.

Para la cuarta vuelta, Marc Márquez, ya libre de su sanción, se encontraba en la undécima posición, siguiendo de cerca a Raúl Fernández (Trackhouse MotoGP Team) y a más de seis segundos del líder de la prueba. Mientras tanto, en las posiciones delanteras, todas las miradas se centraban en Fabio Di Giannantonio. Rodando en cuarta posición, el piloto italiano imprimía un ritmo endiablado, marcando vueltas entre dos y tres décimas más rápidas que quienes le precedían, amenazando con meterse de lleno en la lucha por el podio.

Ya en la décima vuelta, las posiciones delanteras comenzaban a consolidarse. Marco Bezzecchi se mantenía al frente, con una ventaja de algo más de un segundo sobre Pedro Acosta, quien, a su vez, lograba contener a Jorge Martín tras un pequeño error del ‘89’. Fabio Di Giannantonio, que había rodado vueltas espectaculares que hacían prever un posible ascenso meteórico, se quedó estancado entre Martín y ‘Pecco’.

Detrás de Bagnaia, un veloz Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) avanzaba con fuerza y amenazaba las opciones del ‘63’. Álex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) rodaba séptimo, con Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) y Marc Márquez, todavía recuperando terreno, a apenas un segundo y medio de la ‘Bestia’.

Bezzecchi seguía sólido al frente y Jorge Martín lograba superar a Pedro Acosta. Todas las miradas se centraban entonces en Ai Ogura, que imponía un ritmo endiablado y metía la tercera Aprilia en las primeras cuatro posiciones tras superar a Di Giannantonio. Sin embargo, a falta de seis giros para el final, nada estaba decidido y se hizo presente una falla electrónica en la Aprilia del japonés que lo obligó a retirarse .

El japonés, que estaba protagonizando una de sus mejores carreras, abandonó. Todos los pilotos que le seguían ganaron una posición, y Marc Márquez se situaba ahora sexto, tras superar también a su hermano Álex y a Bastianini. Pero la ‘Bestia’ no dio su brazo a torcer y respondió con contundencia al ‘93’. Todos ellos libraban ahora una intensa batalla por entrar en el Top 5, con adelantamientos al límite y cada curva convirtiéndose en un campo de guerra.

Marc logró escalar hasta la quinta posición, cerrando con nota un fin de semana que se había complicado más de lo esperado en uno de sus trazados favoritos. Enea Bastianini cruzó la línea de meta justo detrás de él, con Álex Márquez en séptima posición.

El Top 10 lo completaron Raúl Fernández, Luca Marini (Honda HRC Castrol) y Bagnaia.

Los pilotos de la categoría reina se tomarán unas semanas para recuperar el aliento antes de volver a la acción con el GP de España.

SV