Liga MX Femenil: Dónde ver en vivo los partidos de la Jornada 3

El campeonato de futbol femenino empieza a tomar forma y los puntos en disputa este fin de semana podrían crear diferencias significativas

Por: G. Solano

El América Femenil ha invertido fuerte para ganar este campeonato. SUN

La Liga MX Femenil inicia este viernes la tercera jornada del torneo Clausura 2026, con cuatro partidos que podrían mover la tabla general.

En un torneo tan corto, la tercera fecha ya resulta significativa y servirá para evaluar si las dos victorias del Mazatlán en los primeros juegos son un espejismo o una realidad; así como para ver si Tigres reacciona o si los clubes punteros aumentan su ventaja sobre el equipo que históricamente ha dominado la liga.

Las Águilas, que este semestre también disputarán la Concacaf W Champions Cup, presentaron ayer a sus refuerzos: Gaby García (Venezuela), Julie López (México/EU), Xcaret Pineda (México/EU), Giana Riley (México/EU), Isa Haas (Brasil) y Geyse Ferreira (Brasil). La oportunidad de lucir el próximo sábado es inmejorable, pues enfrentarán al Necaxa, equipo que no ha sumado puntos y por diferencia de goles está en el fondo de la tabla general.

Los juegos serán transmitidos por diversas plataformas de streaming, canales de televisión de paga y el canal oficial de la Liga MX Femenil en YouTube, el cual es gratuito.

¿Dónde transmiten la Jornada 3 de la Liga MX Femenil?

Viernes 16 de enero

Cruz Azul vs. Pachuca

  • 15:45 horas / YouTube y ViX

Pumas vs. Mazatlán

  • 18:00 horas / YouTube y ViX

Atlas vs. Tijuana

  • 19:00 horas / YouTube y ViX

Juárez vs. San Luis

  • 19:00 horas / Fox y Fox One

León vs. Tigres

  • 21:06 horas/ Tubi y Fox One

Sábado 17 de enero

Puebla vs. Toluca

  • 11:00 horas / Tubi y Fox One

América vs. Necaxa

  • 17:00 horas / YouTube y ViX

Querétaro vs. Monterrey

  • 19:06 horas / Tubi y Fox One

Domingo 18 de enero

Chivas vs. Santos

  • 11:00 horas / Amazon Prime, Tubi, Fox One y YouTube
Las Rayadas tienen el primer lugar en la Liga MX Femenil. IMAGO7/N. Pamela

Así marcha la tabla de posiciones en la Liga MX Femenil

Las Rayadas de Monterrey están la cabeza de la tabla de posiciones con 6 puntos y diferencia de goles de +9. Les siguen Pachuca, Toluca y Mazatlán que también han ganado sus dos partidos en este arranque de la campaña.

Cruz Azul, Chivas, Pumas y las Águilas del América también mantienen el invicto aunque su segundo partido lo finalizaron con igualada.

Por su parte, Santos Laguna, Puebla, Atlas, León, Querétaro y Necaxa siguen sin sumar ningún punto en este inicio del Clausura 2026.
 

