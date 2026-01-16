Liga MX Femenil: Dónde ver en vivo los partidos de la Jornada 3

La Liga MX Femenil inicia este viernes la tercera jornada del torneo Clausura 2026, con cuatro partidos que podrían mover la tabla general.

En un torneo tan corto, la tercera fecha ya resulta significativa y servirá para evaluar si las dos victorias del Mazatlán en los primeros juegos son un espejismo o una realidad; así como para ver si Tigres reacciona o si los clubes punteros aumentan su ventaja sobre el equipo que históricamente ha dominado la liga.

Las Águilas, que este semestre también disputarán la Concacaf W Champions Cup, presentaron ayer a sus refuerzos: Gaby García (Venezuela), Julie López (México/EU), Xcaret Pineda (México/EU), Giana Riley (México/EU), Isa Haas (Brasil) y Geyse Ferreira (Brasil). La oportunidad de lucir el próximo sábado es inmejorable, pues enfrentarán al Necaxa, equipo que no ha sumado puntos y por diferencia de goles está en el fondo de la tabla general.

Los juegos serán transmitidos por diversas plataformas de streaming, canales de televisión de paga y el canal oficial de la Liga MX Femenil en YouTube, el cual es gratuito.

¿Dónde transmiten la Jornada 3 de la Liga MX Femenil?

Viernes 16 de enero

Cruz Azul vs. Pachuca

15:45 horas / YouTube y ViX

Pumas vs. Mazatlán

18:00 horas / YouTube y ViX

Atlas vs. Tijuana

19:00 horas / YouTube y ViX

Juárez vs. San Luis

19:00 horas / Fox y Fox One

León vs. Tigres

21:06 horas/ Tubi y Fox One

Sábado 17 de enero

Puebla vs. Toluca

11:00 horas / Tubi y Fox One

América vs. Necaxa

17:00 horas / YouTube y ViX

Querétaro vs. Monterrey

19:06 horas / Tubi y Fox One

Domingo 18 de enero

Chivas vs. Santos

11:00 horas / Amazon Prime, Tubi, Fox One y YouTube

Las Rayadas tienen el primer lugar en la Liga MX Femenil. IMAGO7/N. Pamela

Así marcha la tabla de posiciones en la Liga MX Femenil

A excepción de las Tigres y Puebla que tienen su duelo pendiente, finalizó la Jornada 2 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, c

Las Rayadas de Monterrey están la cabeza de la tabla de posiciones con 6 puntos y diferencia de goles de +9. Les siguen Pachuca, Toluca y Mazatlán que también han ganado sus dos partidos en este arranque de la campaña.

Cruz Azul, Chivas, Pumas y las Águilas del América también mantienen el invicto aunque su segundo partido lo finalizaron con igualada.

Por su parte, Santos Laguna, Puebla, Atlas, León, Querétaro y Necaxa siguen sin sumar ningún punto en este inicio del Clausura 2026.

