Puebla vs Mazatlán (2-1)

Con una actuación contundente desde el arranque, Puebla venció 2-1 a Mazatlán en el Cuauhtémoc y consiguió algo más valioso que tres puntos : alivio anímico y confianza en la lucha por evitar la multa. Un error defensivo permitió a Esteban Lozano abrir el marcador al minuto dos y, poco después, Édgar Guerra amplió la ventaja de cabeza, reflejo del dominio local en la primera mitad. En el complemento, la Franja bajó el ritmo y cedió iniciativa, lo que Mazatlán aprovechó para acercarse con un remate de Facundo Almada al 69’, aunque una atajada clave de Ricardo Gutiérrez evitó el empate. Puebla cerró el duelo con 20 remates, siete de ellos a portería.

Necaxa vs Monterrey (0-2)

Monterrey cumplió al vencer 2-0 a Necaxa en Aguascalientes, pero el resultado difícilmente invita al optimismo . Ante un rival al que domina históricamente —novena victoria consecutiva—, Rayados resolvió el partido en el primer tiempo con goles de Germán Berterame e Iker Fimbres y luego bajó notablemente la intensidad, dejando un complemento carente de atractivo. El triunfo recuerda a otros del torneo pasado: sólido ante equipos menores, insuficiente frente a aspirantes al título. Con constantes cambios en la alineación bajo el mando de Domenec Torrent, Monterrey buscará ante Mazatlán confirmar continuidad, mientras Necaxa intentará recomponerse frente al Atlas tras un tropiezo que relativiza su buen inicio.

Pachuca vs León (2-1)

Pachuca se impuso 2-1 a León en un intenso duelo disputado en el Estadio Hidalgo, en una noche de emociones para la afición hidalguense . Tras un inicio de ida y vuelta con protagonismo de los arqueros, los Tuzos golpearon antes del descanso con un contragolpe letal culminado por Oussama Idrissi. En la segunda mitad, Salomón Rondón amplió la ventaja con una definición precisa, y aunque Rogelio Funes Mori descontó al 84’, el esfuerzo final de la Fiera no fue suficiente para arrebatarle la victoria al conjunto local.

Juárez vs Chivas (0-1)

Cuando el empate sin goles parecía inevitable, Yael Padilla apareció en el tiempo agregado para darle a Guadalajara un triunfo agónico por 1-0 ante Juárez , resultado que significó su segunda victoria consecutiva y el liderato del Clausura 2026 tras dos jornadas. El gol al 94’ coronó la insistencia de unas Chivas que, pese a la fortaleza habitual de los Bravos en casa, buscaron el triunfo hasta el final y encontraron recompensa con un disparo cruzado imposible para Sebastián Jurado. El resultado, sumado al debut victorioso ante Pachuca, fortalece el ánimo rojiblanco de cara a su próximo compromiso frente a Querétaro en el estadio Akron.

Cruz Azul vs Atlas (2-0)

Cruz Azul encontró alivio en el momento justo al vencer 2-0 al Atlas en el estadio Cuauhtémoc , un triunfo que calmó la presión generada por la falta de sede fija y los resultados recientes. Con un gol tempranero de “El Toro” Fernández tras un error defensivo y otro de José Paradela, quien rompió su sequía al 28’, La Máquina tomó control del partido desde el inicio, apoyada en el orden del medio campo y la solidez defensiva. Sin ser una exhibición, el equipo supo administrar la ventaja, resistió el intento de reacción rojinegro en el complemento y aseguró tres puntos que no despejan todas las dudas, pero sí le devuelven oxígeno y tiempo al proyecto de Nicolás Larcamón.

Querétaro vs Xolos (1-2)

Xolos de Tijuana consiguió su primera victoria del Clausura 2026 al imponerse 2-1 a Querétaro en el Estadio La Corregidora , en un duelo que cambió de rumbo tras el descanso. Aunque los Gallos Blancos dominaron la posesión y generaron peligro en el primer tiempo, el conjunto fronterizo fue contundente en la segunda mitad con goles de Unai Bilbao, de cabeza tras un tiro de esquina, y Kevin Castañeda, con un disparo colocado al ángulo. Querétaro descontó al 89’ por la vía del penal, convertido por Ali Ávila tras revisión del VAR, y presionó hasta el final, pero no logró igualar un partido que Xolos supo sostener para sumar tres puntos clave como visitante.

América vs Atlético San Luis (0-2)

América prolongó su mal inicio de año al caer 0-2 en casa ante Atlético de San Luis , un resultado que profundiza la presión sobre André Jardine y el entorno azulcrema. La expulsión temprana de Ramón Juárez al minuto 20 condicionó el partido y, aunque las Águilas resistieron el primer tiempo, la superioridad numérica terminó por reflejarse con los goles de Juan Sanabria y Joao Pedro en el complemento. El ambiente se tornó hostil en el Ciudad de los Deportes, con abucheos constantes para Kevin Álvarez y Víctor Dávila, mientras el equipo sigue sin ganar, sin anotar y sin ofrecer señales de reacción en este Clausura 2026.

Tigres vs Pumas (0-1)

Pumas dio la sorpresa en el Volcán al vencer 1-0 a Tigres y llevarse tres puntos de alto valor ante el subcampeón . Con un planteamiento ordenado y sin complejos, el equipo de Efraín Juárez incomodó a los felinos desde el inicio y encontró el gol al minuto 23, cuando Robert Morales capitalizó un error defensivo para vencer a Nahuel Guzmán. En la segunda mitad, Tigres empujó con insistencia, pero se topó con su falta de contundencia y con una actuación decisiva de Keylor Navas, figura del encuentro, que sostuvo la ventaja universitaria hasta el final.

Toluca vs Santos (3-1)

Toluca cerró la Jornada 2 del Clausura 2026 con una victoria contundente de 3-1 sobre Santos Laguna en el Nemesio Diez , resultado que le permitió llegar a seis puntos y asumir el liderato general. Tras irse abajo en el marcador por un gol de Fran Villalba en la primera mitad, los Diablos Rojos reaccionaron con autoridad en el complemento: un autogol de Haret Ortega abrió el camino del empate, Marcel Ruiz concretó la remontada y Helinho sentenció desde el penal. El equipo de Antonio Mohamed confirmó su buen inicio con dos triunfos consecutivos, mientras Santos sigue sin sumar y permanece en el fondo de la tabla.

Así queda la tabla general tras la Jornada 2

Posición Equipo Puntos 1 Toluca 6 2 Chivas 6 3 Pumas 4 4 Xolos 4 5 Atlético San Luis 3 6 Cruz Azul 3 7 Monterrey 3 8 León 3 9 Necaxa 3 10 Puebla 3 11 Juárez 3 12 Tigres 3 13 Pachuca 3 14 Atlas 3 15 Querétaro 1 16 América 1 17 Mazatlán 0 18 Santos 0

SV