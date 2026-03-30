Congo, a un paso del Mundial; Sébastien Desabre anticipa la batalla más dura

El director técnico de la selección de la República Democrática del Congo, Sébastien Desabre, no ocultó la magnitud del reto que enfrenta su equipo en el duelo decisivo rumbo a la Copa del Mundo, al que calificó como el momento más importante de todo el proceso.

En la antesala del encuentro, el estratega destacó lo que representa este partido , no solo en lo deportivo, sino también para la afición, especialmente para aquellos que nunca han visto a su selección en una cita mundialista.

“Para nosotros, como bien se ha dicho, hay muchos ciudadanos que no han tenido la oportunidad de ver un Mundial. Hemos trabajado para cambiar eso; este es el último escalón y también el más difícil. Todos somos conscientes de la importancia que tiene este partido”, afirmó.

Desabre también reconoció la calidad del rival, aunque dejó claro que su equipo cuenta con los argumentos necesarios para competir al más alto nivel y confirmar el crecimiento que ha mostrado en los últimos años.

“Estamos aquí porque lo merecemos. Es una gran selección, con jugadores en equipos importantes, por lo que debemos prestar atención a sus fortalezas. Pero nosotros llevamos mucho tiempo trabajando y queremos demostrar que el fútbol congoleño puede estar a la altura de cualquier selección mundialista”, señaló.

De cara al compromiso, el técnico se mostró confiado en la preparación de su plantel , respaldado por el proceso que han construido y la constancia en su trabajo.

“Vamos a darlo todo. Hemos seguido la misma línea de trabajo durante años, con partidos amistosos y oportunidades para todos los jugadores. El equipo está listo para competir, y la calidad de nuestros futbolistas será determinante”, concluyó.

SV