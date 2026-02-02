Obed Vargas, nuevo jugador del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid ha dado un golpe de autoridad en el cierre del mercado de fichajes al oficializar la llegada del mexicoamericano Obed Vargas. El mediocampista de 20 años, procedente del Seattle Sounders, aterriza en la capital española tras firmar un contrato que lo vincula a la entidad rojiblanca hasta junio de 2030, consolidándose como una de las apuestas de futuro más ambiciosas del equipo dirigido por Diego Pablo Simeone.

La operación, que se cerró este lunes tras superar el reconocimiento médico en el Hospital Universitario Madrid Arturo Soria, representa un hito tanto para el jugador como para el club estadounidense . Vargas, quien debutó en la MLS con apenas 15 años, se marcha de Seattle con un palmarés que incluye la CONCACAF Champions League y la Leagues Cup, además de haber sido reconocido como el mejor prospecto joven del fútbol norteamericano en 2025.

Para Vargas, este fichaje es la culminación de un sueño personal. "Me identificaba con el Atlético por la lucha y la garra", declaró el jugador, quien recordó haber seguido al equipo desde su infancia en Alaska. Su llegada no solo refuerza la medular colchonera con juventud y visión de juego, sino que también lo posiciona como una pieza clave para el esquema de la Selección Mexicana de cara al Mundial de 2026.

A pesar de los rumores que sugerían un préstamo inicial a otro equipo de LaLiga para facilitar su adaptación, el Atlético ha confirmado que Vargas se quedará en la primera plantilla. Bajo las órdenes del "Cholo", el mexicano buscará aportar dinamismo y equilibrio, siguiendo los pasos de compatriotas como Hugo Sánchez, Raúl Jiménez y Héctor Herrera , quienes también defendieron la elástica rojiblanca. Con su dorsal listo y la inscripción validada en LaLiga, el "niño de Alaska" comienza hoy su aventura en la élite del futbol europeo.

