Luego de haber dado una de las mayores campanadas del torneo, la Selección Mexicana buscará demostrar que, lo realizado ante Argentina no fue sólo un golpe de suerte, y contra Portugal se jugará otro complicado duelo de vida o muerte este martes 18 de noviembre a las 07:00 horas para conseguir su boleto a los Cuartos de Final del Mundial Sub-17 de Qatar 2025.

Liderado por la figura de Santiago López, quien fue determinante en la tanda de penales frente a la Albiceleste tras atajar un penal y anotar el disparo definitivo, México sorprendió a propios y extraños gracias a que pudo eliminar al mejor equipo de la fase de grupos. Los dirigidos por Carlos Cariño no se achicaron ante el reto mayúsculo y, pese a que cometieron algunos errores, lograron reivindicarse para seguir en el camino hacia el campeonato.

Sin embargo, ahora el destino le pone al Tricolor otra prueba difícil. En Octavos de Final se enfrentará a Portugal, escuadra que cuenta con el máximo goleador de la competencia, Anisio Cabral, quien es líder en solitario con 5 tantos. El delantero ha sido tan determinante que marcó el doblete que le permitió a los lusos derrotar a Bélgica por 2-1 en los Dieciseisavos.

X / @miseleccionsubs

¿Cómo llegan México y Portugal a esta fase?

Los portugueses se presentan a este próximo encuentro con una poderosa ofensiva, ya que han marcado 15 goles en cuatro partidos disputados, debido a que en fase de grupos apabullaron a las selecciones de Nueva Caledonia y Marruecos por 6-1 y 6-0, respectivamente.

Además, también tienen una de las defensas más sólidas, puesto que únicamente han tolerado tres dianas en contra y registran una derrota, la cual se dio contra Japón por un marcador de 2-1.

Por su parte, la Selección Mexicana deberá de fortalecer su zona baja para tratar de neutralizar a los atacantes lusos. Sobre todo, porque el equipo nacional llega con siete goles en su contra y las desatenciones defensivas ha sido su talón de Aquiles a lo largo del certamen.

Esta será la primera vez que México y Portugal se vean las caras dentro del torneo juvenil. En esta categoría, sólo existe un registro entre ambos equipos que se suscitó en un partido amistoso en 2022, dicho encuentro lo ganaron los europeos por 4-2.

El equipo que salga vencedor de esta llave estará enfrentando en Cuartos de Final al ganador del duelo entre Suiza e Irlanda.

Horario, fecha y transmisión - México vs Portugal

Martes 18 de noviembre

México vs Portugal | 7:00 horas

Transmisión: TUDN, VIX y Canal Nu9ve

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF