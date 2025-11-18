Martes, 18 de Noviembre 2025

Alemania se clasifica a la Copa del Mundo

Los teutones sellaron su pase al Mundial 2026 con una victoria 6-0 sobre Eslovaquia para ganar el grupo A de la eliminatoria de la UEFA

Leroy Sané fue el encargado de marcar dos goles para la victoria de los teutones. EFE/F. Singer

Alemania se impuso por 6-0 ante Eslovaquia en un partido disputado en Leipzig completando su pase al Mundial tras un inicio impactante en la fase de grupos.

Los alemanes competirán en el escenario más grande del fútbol por 21 veces en 23 ediciones. No participaron en el Mundial inaugural de 1930 y no se les permitió participar en la edición de 1950.

Alemania entró al juego necesitando solo un empate y terminó tres puntos por delante de Eslovaquia.

“Un juego brillante de nuestro equipo, con mucha presión”, dijo el entrenador de Alemania, Julian Nagelsmann, al término del partido.

Ningún equipo ha llegado a la final del Mundial más veces que Alemania. Fue el ganador en 1954, 1974, 1990 y 2014, las tres primeras como Alemania Occidental, y subcampeón en 1966, 1982, 1986 y 2014.

Sin embargo, Alemania ha sido eliminada en la fase de grupos en los dos últimos Mundiales, lo que ha dañado su estatus como potencia global.

