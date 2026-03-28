La nueva era de la Fórmula 1 parece haber encontrado a sus dueños absolutos en este inicio de 2026. En una sesión de clasificación vibrante en el mítico circuito de Suzuka, la escudería Mercedes confirmó su resurgimiento al acaparar la primera fila de la parrilla. El joven prodigio italiano, Kimi Antonelli, reafirmó por qué es la sensación del momento al conquistar la pole position con un tiempo estratosférico de 1:28.778, superando a su compañero de equipo George Russell por casi tres décimas.

Este dominio de las "Flechas de Plata" marca un cambio de guardia definitivo en el arranque de la temporada. Mientras Mercedes celebra, el garaje de Red Bull vive horas bajas. El tricampeón del mundo, Max Verstappen, continúa lidiando con un monoplaza que él mismo calificó por radio como "inconducible" debido a problemas de rebote en el eje trasero. La crisis de la escudería austriaca se agudizó cuando el neerlandés quedó eliminado en la Q2, por lo que tendrá que conformarse con largar desde la posición 11, fuera del top 10 por primera vez en años en este circuito.

Por su parte, el vigente campeón del mundo, Lando Norris, tampoco pudo igualar el ritmo de los líderes. A pesar de mostrar destellos de velocidad con su McLaren, el británico se vio superado por su coequipero Oscar Piastri y por el Ferrari de Charles Leclerc, quedando relegado al quinto puesto de salida. Desde ahí, Norris deberá apelar a su gestión de neumáticos para intentar remontar en una pista donde los adelantamientos son tradicionalmente complejos.

La jornada fue especialmente amarga para la representación mexicana. Sergio "Checo" Pérez, al mando de su Cadillac, no logró encontrar el balance necesario para negociar las enlazadas del primer sector y quedó fuera en la Q1. El tapatío arrancará desde la posición 19, compartiendo la última fila con los Aston Martin, en lo que promete ser una carrera de supervivencia para el equipo estadounidense en suelo nipón.

La cita para la carrera es este sábado por la noche, al filo de la media noche (00:00 horas tiempo del Centro de México). Será una prueba de 53 vueltas donde Antonelli buscará consolidar su liderato y Mercedes intentará sellar un inicio de temporada histórico.

Parrilla del Gran Premio de Japón