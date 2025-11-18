La noche en San Antonio dejó sentimientos encontrados para la Selección Mexicana y, en especial, para Armando “Hormiga” González, quien vivió su esperado debut con el Tricolor mayor en la derrota 2-1 frente a Paraguay. El delantero del Guadalajara, campeón de goleo del Apertura 2025, saltó a la cancha del Alamodome con la ilusión que lo acompañó desde niño, aunque el resultado no fue el deseado.

“Contento por poder debutar con la selección mayor. No es algo que pase todos los días, es algo que sueñas desde niño”, expresó el atacante al término del encuentro. Sin embargo, reconoció que el sabor final fue agridulce debido a la continuidad de la mala racha del Tri, que cerró el año con seis partidos sin ganar. “Queríamos irnos con una victoria. No se pudo, pero seguiremos trabajando con la frente en alto”.

González señaló que, previo a su ingreso, imaginó distintos escenarios, incluido marcar su primer gol. No llegó, pero aseguró que intentó aportar al máximo. “A veces se dan las cosas, a veces no, pero si te entregas al 100%, al final te va a dar”, comentó.

El joven delantero también destacó lo que aprendió al compartir ataque con Raúl Jiménez, autor del único gol mexicano. “Raúl cubre muy bien el balón, se apoya muy bien. Ese juego de cara ayuda a los compañeros a que respiren y a la continuidad del juego”, reconoció.

Aunque la derrota dolió, el debut de “Hormiga” González representa una luz de esperanza para el proyecto de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026.

SV