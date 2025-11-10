La Selección Mexicana Sub-17 sufrió un duro revés en su camino dentro del Mundial de la categoría al caer 3-1 ante Suiza, en partido correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos. Con este resultado, el equipo tricolor complicó seriamente sus aspiraciones de avanzar a las rondas de eliminación directa.

Los comandados por Carlos Cariño fueron ampliamente superados en todas sus líneas por los suizos, mismos que mostraron una ofensiva contundente que los llevó a obtener los goles necesarios para conseguir un triunfo y, además, tuvieron un orden defensivo que dejó sin opciones a los delanteros aztecas.

Desde los primeros instantes del encuentro, México tuvo que lidiar contra sus propias equivocaciones. El árbitro marcó penal apenas al minuto 7 por una falta del portero Santiago López sobre un elemento de Suiza. Pese a que el cuerpo técnico tricolor retó la jugada, el silbante mantuvo su decisión tras la revisión en el videoarbitraje.

Nico Lazri fue el encargado de cobrar la pena máxima, pero como si de una segunda oportunidad se tratara para México, su disparo terminó estrellado en el poste. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que Suiza reflejara su superioridad en el marcador y al 17, Mladen Mijajlovic, con un zurdazo fulminante, puso el primero del encuentro.

La mala suerte y desconcentración mexicana no terminaría ahí. Escasos tres minutos después, Félix Contreras anotó en su propia puerta en un intento por despejar un centro peligroso de Jill Stiel, acción que pegó duramente en lo anímico al Tricolor, que no supo cómo reaccionar para contrarrestar la situación.

El ímpetu y las ganas de ir por el empate reinó en los mexicanos, pero su falta de claridad en jugadas colectivas y en el último toque, complicaron cualquier arribo. Fue hasta el 56 cuando Aldo De Nigris se encontró un centro preciso de Ian Olvera en área chica para sacar un cabezazo y poner el descuento que hacía soñar a los aztecas con la remontada.

No obstante, a la siguiente acción, Suiza marcó el tercero a través de Mijajlovic, quien consiguió doblete en el partido para comandar la victoria de los europeos, que finalizaron como primer lugar del grupo F con 7 puntos.

Ahora, México tendrá que esperar resultados para tener la posibilidad de clasificarse como parte de los mejores terceros . Si bien, la fe se mantiene intacta, el panorama luce complicado, ya que el combinado nacional tiene tres unidades y menos dos goles a su favor.

