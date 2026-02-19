A unas semanas de su anterior compromiso, la Selección Mexicana vuelve a la actividad con un partido de preparación frente a Selección de Islandia, en lo que representa uno de los últimos ensayos antes de conformar un plantel con futbolistas que militan en Europa.

El equipo dirigido por Javier Aguirre estará integrado exclusivamente por jugadores de la Liga MX. La intención es evaluar opciones locales antes de recurrir a los elementos que compiten en el extranjero .

Sin sorpresa, Aguirre apostó por varios futbolistas de Club Deportivo Guadalajara, actual líder del torneo con seis victorias en seis jornadas. Entre las novedades destaca Diego Campillo, defensa que regresó recientemente de una lesión y dejó buenas sensaciones tras su actuación en el Clásico Nacional.

Lista completa de convocados

Porteros

Luis Ángel Malagón

Raúl Rangel

Carlos Acevedo

Defensas

Richard Ledezma

Jesús Garza

Víctor Guzmán

Israel Reyes

Everardo López

Jesús Gallardo

Diego Campillo

Medios

Erik Lira

Erick Sánchez

Carlos Rodríguez

Denzell García

Marcel Ruiz

Brian Gutiérrez

Alexis Gutiérrez

Delanteros

Efraín Álvarez

Roberto Alvarado

Guillermo Martínez

Armando González

Fecha, hora y sede del México vs Islandia

El duelo ante Islandia se disputará el miércoles 25 de febrero a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio La Corregidora, en Querétaro.

Al tratarse de un único encuentro a mitad de semana, la Liga MX no detendrá su calendario regular.

