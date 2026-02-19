Jueves, 19 de Febrero 2026

Aguirre anuncia la lista del Tri para el amistoso ante Islandia

La Selección Mexicana vuelve a la actividad con un partido de preparación frente a Selección de Islandia

El equipo dirigido por Javier Aguirre estará integrado exclusivamente por jugadores de la Liga MX. IMAGO7.

A unas semanas de su anterior compromiso, la Selección Mexicana vuelve a la actividad con un partido de preparación frente a Selección de Islandia, en lo que representa uno de los últimos ensayos antes de conformar un plantel con futbolistas que militan en Europa.

El equipo dirigido por Javier Aguirre estará integrado exclusivamente por jugadores de la Liga MX. La intención es evaluar opciones locales antes de recurrir a los elementos que compiten en el extranjero.

Sin sorpresa, Aguirre apostó por varios futbolistas de Club Deportivo Guadalajara, actual líder del torneo con seis victorias en seis jornadas. Entre las novedades destaca Diego Campillo, defensa que regresó recientemente de una lesión y dejó buenas sensaciones tras su actuación en el Clásico Nacional.

Lista completa de convocados

Porteros

  • Luis Ángel Malagón
  • Raúl Rangel
  • Carlos Acevedo

Defensas

  • Richard Ledezma
  • Jesús Garza
  • Víctor Guzmán
  • Israel Reyes
  • Everardo López
  • Jesús Gallardo
  • Diego Campillo

Medios

  • Erik Lira
  • Erick Sánchez
  • Carlos Rodríguez
  • Denzell García
  • Marcel Ruiz
  • Brian Gutiérrez
  • Alexis Gutiérrez

Delanteros

  • Efraín Álvarez
  • Roberto Alvarado
  • Guillermo Martínez
  • Armando González

Fecha, hora y sede del México vs Islandia

El duelo ante Islandia se disputará el miércoles 25 de febrero a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio La Corregidora, en Querétaro.

Al tratarse de un único encuentro a mitad de semana, la Liga MX no detendrá su calendario regular.

     

